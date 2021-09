Una nueva FP dual garantizará las prácticas en una empresa de Taboada

La empresa CM Stores, con sede en Taboada, ha impulsado para este curso una FP dual en colaboración con el instituto As Mercedes de Lugo. Los alumnos del ciclo de márketing y publicidad de este centro harán tres meses de prácticas en la firma en cada uno de los dos cursos que conforman el proceso de formación.

Las clases han comenzado esta semana después de una serie de entrevistas hechas por la empresa a los aspirantes a incorporarse. Ahora vienen meses de nociones teóricas que a partir de abril se pondrán en práctica en Taboada. El CEO de CM Stores, Diego Villar, afirma que en el ámbito del márketing y la publicidad esta es lo que los estudiantes que hagan las prácticas del primer ciclo coincidirán con los del segundo.

Lo que aún no está decidido es la cantidad de alumnos que acogerá CM Stores en sus instalaciones para trabajar y aplicar lo aprendido en Lugo. "Demos a posibilidade de acoller a totalidade dos estudantes, pero é necesario que a xente matriculada supere unha entrevista", indica Villar.

El CEO de CM Stores concluye que el gran objetivo de esta iniciativa es generar empleo en el rural, y concretamente en Taboada.

Intención: teoría y práctica en la comarca

Diego Villar indicó que no es posible por el momento impartir las clases teóricas en la comarca, pues el ciclo de márketing y publicidad en cuestión no se imparte actualmente en ninguno de los centros de enseñanza de Taboada o Chantada.



"Nun futuro intentaremos que así sexa, como conseguiu no seu día Hotusa en Chantada, por exemplo, pero dependerá da Consellería de Educación", señaló el CEO de CM Stores.



La empresa CM Stores es una empresa local que aglutina firmas como Comercial Mida o Pisada Animal. La primera era una antigua tienda de productos agroalimentarios que estaba a punto de cerrar por la jubilación de su antigua dueña, la crisis y la despoblación.



La solución fue abrirse al mundo digital y posicionarse como punto de venta y distribución en internet. Durante la pandemia se convirtió en un referente proveedor de mascarillas.