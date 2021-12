O ATENEO Casino acolleu hai uns días o primeiro concerto de Radio Océano en Monforte dende 1983. Foi a última das homenaxes impulsadas pola entidade a Lois Pereiro polos 25 anos do pasamento da morte do poeta, irmán do vocalista do grupo, Xosé Manuel Pereiro. A banda, que estivo separada moito tempo, está a preparar un novo disco, que financiarán cos concertos que dean.

A que se debeu a volta de Radio Océano?

No ano 2017, Pantera&Iribarne editou un disco noso e no 2018 Subterfuge, que ten un director que é fan noso, puxo en marcha un proxecto que acabou cun dobre vinilo e un CD con gravacións de cancións de Radio Océano, algunhas delas en directo. Como tiñamos discos por aí crimos que o normal era volver tocar. Entramos no programa Son Estrella Galicia, pero logo veu a pandemia.

Están gravando un novo disco. Que se vai atopar quen o escoite?

Temas en galego do Radio Océano de sempre. Nós sempre dicimos que ensaiar é de covardes e evolucionar, de xente insegura. Haberá cancións distintas, iso si, algunhas delas máis pausadas. Teremos algunhas letras que son poemas do meu irmán. En xeral, as cancións móvense entre a ironía e a lírica épica.

O outro día tocaron no Ateneo Casino. Que sensacións tivo?

Imaxina. Levabamos sen tocar en Monforte dende o ano 1983. Entón deramos un concerto na Pista e estrearamos unha canción da nosa primeira maqueta. Daquela eramos uns punks moi destroyer. Lembro que viñeran amigas da miña avoa e me dixeran: "Abrígate, neniño, que vas coller frío". No Ateneo foi menos salvaxe, obviamente, pero o pú blico estivo preto e pasámolo moi ben. Foron dúas horas de concerto nun bo sitio "aínda que a súa acústica é mellorable para o rock" e diante dun cento de persoas, que é un formato que nos gusta.

Ademais lanzaron unha especie de campaña para fi nanciar o disco.

Os Sex Pistols, cando volveron, fixeron unha xira á que lle chamaron Lucro indecente. Radio Océano en Monforte comezou a xira do crowdfunding indecente. O obxectivo é facer concertos que sirvan para gravar o que nos interesa.

Hai moitas referencias a Lois Pereiro, imaxino.

Si, é unha influencia moi persoal. Hai unha canción que é un poema del, Revisando os danos.

E como se sentiu clausurando as actividades do Ateneo en homenaxe aos 25 anos do pasamento do seu irmán?

Moi agradecido, tanto ao Ateneo como a toda a xente de Monforte e de fóra que participou.

Haberá concertos de Radio Océano no ano 2022?

Iso espero, aínda que nós como mellor o pasamos é ensaiando. Monforte foi o comezo dunha xira e o día 21 estaremos nun progra ma de radio en directo para todas as emisoras da Coruña con motivo do Nadal. Tocaremos por satisfacción, non nos imos matar, coma os Rolling Stones.

Supoño que serán como corenta mil as diferenzas entre a escena musical actual e a dos anos 80.

Son corenta mil ducias de diferenzas. Xa nos 90 era moi distinto. Agora hai grupos mellores e máis diversos porque tamén hai máis formación. Cando comezamos eras punk ou heavy e non había moito máis. Dáte conta de que a primeira chupa de coiro tivemos que mercala en Ámsterdam e a primeira guitarra, unha Gibson, veu de Nova York. Conseguir discos tampouco era fácil. O problema agora é que os medios fanlles moito menos caso aos grupos. Non hai programas de radio nin de televisión para a xente nova e a música que se emite é entretemento promovido por grandes discográficas.

Pero teñen internet.

Está internet, pero é como un pozo sen fondo. As opcións de tocar tamén son menos. Hai salas, pero non concertos institucionais que, aínda que eu non son moi partidario deles, recoñezo que eran unha fonte de ingresos para as bandas. Estamos nun punto no que practicamente pagas por tocar.

O que escoita agora gústalle máis, entón?

Son moi troglodita para a música. Escoito o de sempre. Aínda así percibo un panorama moito máis variado, dende Verto a Amigos dos Músicos ou Terbutallina.

Siniestro Total, Os Resentidos, Radio Océano... Que quedou daquela escena?

Unha escena máis rica. Aínda así, eses grupos que mencionas tiveron moito éxito, nós estabamos noutra liga. E iso que nos chamaron para Eurovisión e fomos o primero grupo do Estado no programa Metrópolis, de TVE. Agora as opcións para a música in dependente son máis reducidas. Hai xente moi coñecida, pero a difusión nos medios é menor, hai menos oportunidades. Baiu ca, por poñer un exemplo, arrasa, pero a súa música non se escoita nas emisoras comerciais.