A novela con medio cento de ollos

A propia editorial Galaxia, que publica Ou as dúas estaredes mortas, comenta de Eyré que é un autor "pouco dado a publicar". El argumenta que tampouco é así de todo. "Eu escribo, teño dúas obras máis escritas, pero antes de publicar sempre deixo un espazo temporal amplo. Cando pasa o tempo collo de novo a obra, xa non a teño tan metida dentro e podo vela con outra mirada, con distancia", di. Nesa segunda fase volve expurgar, engade, quita, dálle para arriba e para abaixo. Nesa nova lectura contou que en Ou as dúas estaredes mortas aparece a palabra ollos medio cento de veces. Hai que ler o libro para saber o motivo.

O primeiro que ten que aprender un escritor é a tachar", di Eyré

Ao fío disto, Eyré argumenta que "o primeiro que ten que aprender un escritor é a tachar e a desfacerse de adxectivos. Temos a manía de poñer moitos e a maioría das veces son redundantes, non serven para nada".

Igual neste xeito de proceder ten algo que ver que outro dos oficios de Xosé Manuel Eyré é o de crítico literario, pero él di que "en realidade ser crítico tamén é facer literatura. Moitas veces tes que e atopar a maneira de dicirlle a alguén que está empezando a escribir que a súa novela é malísima, pero tes que facelo de xeito que non perda a ilusión por volvelo a intentar, que lle queden folgos para mellorar como escritor".

O GALEGO. Xosé Manuel Eyré ten dúas obras no espazo temporal do repouso, pero non está parado, prepara un artigo sobre a realidade da literatura galega que califica de "preocupante". Así, con un só adxectivo.

A situación da literatura galega é similar á do cancioneiro de García Resende e despois viñeron os Séculos Escuros", apunta o autor

Asegura que "cando Domingo Villar comezou a publicar as súas obras en varias linguas á vez —con Ollos de auga, que non é un bo libro— empezouse a deteriorar o galego. O caso é que cando se configuran as novelas en dous idiomas xa se perde lingua, porque se pensa máis na tradución ao castelán. Creo que os autores que o fan ata se aproveitan das críticas que se lle fan á novela en galego para aumentar o prestixio en castelán", reflexiona. "É unha mestura que xa pasou co cancioneiro de García de Resende e despois viñeron os Séculos Escuros, así que, coidado", alerta.

"Outro factor que inflúe é que editoriais coma Xerais e Galaxia entran tamén no xogo porque hai un interés económico polo dereitos de tradución, pero ao final o que se resinte é o galego. Pérdese moita capacidade lectora en galego e, por exemplo, cada vez os libros en galego levan máis ilustracións, próximos ao cómic", di.

A presentación da novela permitiulle a Xosé Manuel Eyré voltar a Sober. "É o concello escollido cando vou de turisteo por decisión propia", asegura.

Alí atopou antigos alumnos. "Cando estiven de mestre na Pinguela os de Sober e Pantón eran maioría". Tamén estivo con Xulia Fernández Garza, a bibliotecaria, "unha profesional que me axudou moito cando eu recuperei a biblioteca do instituto. Ela conseguía todos os libros que nós non tiñamos ou tiñamos esgotados. Se algo aprendín de mestre é que hai que ter en conta o lugar de onde veñen os alumnos para entendelos. Tamén hai que deixarlles marxe para escoller o que ler, e niso Xulia axudoume moito", detalla.

O CINE. Cando Eyré non escribe nin le ve audiovisual. Afastouse no cine norteamericano na pandemia, agora prefire o europeo.

En concreto, está vendo moito cine español "descubrindo a calidade de actrices secundarias como Manuela Vellés ou Georgina Amorós. As actrices secundarias loitan por un recoñecemento a diario e hai algunhas moi boas", conclúe.