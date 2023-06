"Mi novela causa revuelo por remover el pasado

El Ateneo Casino de Monforte acoge este viernes a las 20.00 horas la presentación de ‘La Caja de Pandora’, la novela de José María Lago sobre la extraña muerte de dos niños hace 50 años en la ciudad del Cabe.

¿Cuál era su objetivo?

No tanto el hecho de seguir un camino para descubrir cómo murieron, porque en la novela ni se señala a nadie ni se da ninguna respuesta, pues 50 años después es complicado reconstruir qué pasó aquel día. Más bien es una reflexión sobre qué hay de cierto, qué hay de invención y cómo gestionamos la memoria.

¿Cómo llegó a la historia?

Un amigo me puso en contacto con una mujer —hermana de uno de los fallecidos— que había llegado bastante lejos en la recogida de información, pero que no sabía cómo continuar. A partir de ahí creo una novela que parte de un hecho real y, a través de la ficción, comienza a cuestionar varias situaciones y cómo la gente lo recuerda aquel suceso. Hay disparidad de opiniones, hasta sobre el lugar de la muerte. Incluso hay personas que juran que no eran dos muertos, sino tres. También salió a relucir la violencia con que se gestionaba la enseñanza, castigos, abusos...

¿Qué le llamó la atención?

Precisamente eso, que la mayoría de entrevistados no tienen un recuerdo demasiado agradable de su paso por los Escolapios. Hablo de los internos. También es cierto que esta mujer ha ido a buscar a interlocutores muy concretos, por lo que puede que otros estuviesen muy satisfechos.

Para haber ocurrido hace 50 años, es un caso que parece estar rodeado de misterio.

Sí, porque hay mucha gente de Monforte que lo vivió, la generación que ahora tiene 60 años y entonces 10. Hay bastante misterio. Es cierto que eso ocurrió un fin de semana y muchos estaban fuera y que los Escolapios no darían mucha información sobre ello, por lo que cada uno construiría su teoría. La hermana quizás demande una explicación desde el colegio, pero dudo que la haya, pues ya no queda gente de esa época en el centro.

¿Qué tal la acogida de la novela?

La crítica es muy positiva, porque es una novela que engancha, se lee fácil y avanzas rápido. La historia se va complicado según aparecen datos contradictorios y el final es abierto. Ha gustado en general, al parecer no tanto en el entorno de los Escolapios. Yo no les conozco. Aparecen personajes reconocibles por todo el mundo y tengo entendido que ha causado revuelo en Monforte el volver a remover cosas de hace 50 años, pero que estaban ahí.

Por desgracia, ese tipo de situaciones eran demasiado habituales, no solo en Monforte.

En absoluto, y tampoco solo en el mundo escolar, pero este siempre es más delicado, porque son niños con referentes adultos. Hace tiempo que la comunidad de Escolapios desapareció de Monforte. No tiene nada que ver con hace 50 años. Creo que es bueno que esto se hable del tema, que no sea tabú y que más gente que haya pasado por situaciones desagradables pueda compartirlas.