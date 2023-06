Novas restricións no traslado de ovinos e bovinos na zona sur pola lingua azul

As comarcas veterinarias de Chantada, Sarria e Terra de Lemos-Quiroga están incluídas nas zonas restrinxidas fronte á doenza da lingua azul, que afecta a bovinos e ovinos, polo que a partir de xullo nelas só se permitirá o movemento de exemplares vacinados ou de crías menores de catro meses de animais inmunizados.

Así o comunicou este domingo a Xunta de Galicia, que detallou que o gando debe ir sempre acompañados por un documento sanitario de movemento (guía sanitaria) que incorpore a información da vacinación e doutro que acredite a desinfección do vehículo que o transporte.

Trátase dunha medida preventiva aplicada despois de detectar o pasado febreiro vacas sentinelas positivas ao serotipo 4 do virus da lingua azul en catro explotacións, dúas situadas nos concellos ourensáns de Castro Caldelas e Sarreaus e outras tantas nos pontevedreses de Fornelos de Montes e As Neves.

A Xunta estableceu a vacinación obrigatoria de todo o gando bovino e ovino maior de tres meses localizado na zona restrinxida. Será un requisito imprescindible para o movemento pecuario.

Por outra banda, entre o 1 e o 15 de xullo si estará permitido o traslado directo a matadoiros de Galicia de vacas que non cumpran cos requisitos procedentes de zonas restrinxidas. Os animais deberán estar protexidos fronte ao ataque do mosquito vector da enfermidade e ir en vehículos desinfectados. Ademais, deben aportarse os documentos que autoricen o movemento e que acrediten a limpeza do medio de transporte.