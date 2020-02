Unha nova inspección realizada este venres por técnicos da Consellería de Sanidade na empresa láctea Casa Macán constatou que "non están arranxados todos os incumprimentos detectados". Polo tanto, mantense a paralización cautelar da produción desta queixería de Taboada, segundo informou a Europa Press o departamento autonómico logo de levar a cabo este segundo control a requirimento do titular.

No primeiro, realizado a pasada semana, Sanidade detectou "graves incumprimentos nas condicións estruturais de limpeza e mantemento" en Casa Macán, o que derivou esta semana nunha alerta para a retirada dos seus produtos e a suspensión da produción. Esta situación débese a problemas "operacionais" e de "hixiene dos procesos".

Unha problemática que se identifica con "incumprimentos" no almacenamento de materias primas e ingredientes de forma que non se pode garantir a inocuidad dos mesmos e temperaturas inadecuadas en distintas fases da produción. A isto únese "a ausencia de protección dos produtos de focos de contaminación en todas as fases de cadea de produción e ausencia de garantías de trazabilidade de procesos".

Despois de coñecerse a alerta sanitaria, o director xeral de Casa Macán, Eladio Rigueira, defendeu que "non hai ningún produto contaminado" nin "risco alimentario".

PROHIBICIÓN. A prohibición da venda afecta a todos os lotes de produtos desta compañía, como a manteiga cocida de vaca, os queixos das DO Arzúa Ulloa, Tetilla e Arzúa Ulloa curado. Tamén o queixo de barra Costeño e queixo galego en rebandas.

Así, recoméndase aos cidadáns que teñan estes produtos que non os consuman e os devolvan aos puntos de compra. Os lácteos foron distribuídos en Galicia, Cataluña e Castela A Mancha.