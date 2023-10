"Non podemos competir en prezo co mel de Brasil e Cuba"

A cooperativa de mel Cauru, con sede en Quiroga, sae adiante superando os moitos obstáculos que se lle poñen diante, tanto á hora de elaborar como de comercializar un produto que goza de gran sona na comarca. Nicolás Prieto preside dende hai cinco anos esta sociedade.

En 2024 celebraredes os 20 anos de actividade, como cambiou todo neste tempo?

No noso caso, aumentou a produción ao incrementarse o número de colmeas, pero descendeu o rendemento delas moitísimo. Xuntáronse moitos factores: o clima, a velutina, a seca e, xa por último, os incendios. Antes, con menos colmeas collía o dobre de produción.

Polo que di, non parece estar moi ben a cousa no sector.

Non. Ata hai dous anos quitábanche o mel das mans, pero agora ven produción de Brasil e de Cuba a prezos cos que non podes competir. O mel convencional aquí está entre catro e cinco euros o quilo e esa chega por un euro. Tiraron os prezos e hai xente que pensa abandonar. Eu confío en que isto se recupere algo tras estes dous anos tan malos; do contrario, haberá que tomar unha decisión drástica.

Ese mel que chega de fóra é da mesma calidade que o de aquí?

Nin parecida! Pero o cliente vai ao prezo e non mira a etiqueta na maioría das ocasións.

Que me di do mel ecolóxico?

Pasa o mesmo. Hai dous anos aquí chegaba aos sete euros e, aínda que agora baixou, é imposible competir coa que vén dos países que mencionei antes, que chega tamén cun certificado.

Producir en ecolóxico é máis complexo?

Hai unha serie de condicións que marca a Unión Europea. Por exemplo, as colmeas deben estar tres quilómetros lonxe de estradas e núcleos de poboación.

Seguen exportando?

O tema está parado, porque os distribuidores prefiren o mel máis barato; volvemos ao mesmo: o cliente mira o prezo. Antes enviabamos moita cantidade a Alemaña e Francia, pero, insisto, non podemos competir en prezos, sería a ruína.

E aquí, no mercado local, vai mellor a cousa?

Pasa un pouco o mesmo. Baixaron as vendas, porque non podes estar traballando para acabar entregando o produto por menos diñeiro do que che custa producilo.

Cal é o total de produción que teñen na súa cooperativa?

Sobre os 25.000 quilos anuais. Se fose ben a cousa, como antes, debería ser polo menos triplo.

Coa chegada do frío desaparece a velutina. Que me di diso?

Foi un desastre total e absoluto. Bloquearon as colmeas, non houbo produción e agora hai que alimentalas para que sobrevivan e non morran conxeladas. Iso tradúcese nun aumento dos custos de produción.

O único consolo semella ser a calidade do mel de Quiroga e O Courel. Ou iso tamén mudou?

Non, iso nunca cambia! Temos un mel de gran calidade. É multifloral, unha mestura de brezo, castiñeiro e silva. Quen o proba, sempre quere repetir.