O COUREL, José Castiñeira guiaba a un grupo de afeccionados ás motos pola Ribeira Sacra e O Courel a mañá do pasado domingo cando se foi abaixo a estrada LU-651, deixando un socavón de 200 metros. O percorrido comezaba en Monforte e chegaba a Folgoso para logo continuar ata Quiroga e comer un cocido no restaurante Chapakuña 3.

A sorte aliouse con eles. En Vilamor, a expedición decidiu parar a descansar, beber e contemplar unha fervenza. "Dende alí hai uns 10 ou 15 minutos ata o punto da estrada que afundiu. Ao pouco de retomar a viaxe vimos unha nube de po saír da montaña", explicou o guía, quen non dubida en dicir que "tivemos moita sorte, non estaba para nós".

Castiñeira subliñou que o tempo que pasaron preto da fervenza foi o que lles tería levado chegar ata o punto da LU-651 afectado. "Non sabemos o que podería ter pasado, pero teño claro que se non paramos en Vilamor cóllenos o afundimento e morremos", afirmou.

A delegada na zona sur da asociación provincial de empresarios de hostalería e turismo de Lugo (Apehl), Beatriz Vila, tamén manifestou o seu alivio. Na actividade, enmarcada no programa Estase Cocendo (deseñado para exaltar o cocido de Entroido), participaban unhas 20 persoas. "No les afectó de puro milagro", dixo.

Os primeiros. Todo o mundo no Courel destaca a gran sorte de que ninguén circulase pola LU-651 no momento no que a estrada se foi, literalmente, abaixo. É un suceso que supón un golpe para a comarca, pero puido ser peor, unha traxedia.

"Fomos os primeiros en chegar alí, así que antes de nada comprobamos que non houbera vítimas. Achegámonos e non vimos restos de vehículos nin escoitamos a ninguén berrar", di José Castiñeira, policía de profesión. El mesmo chamou á Garda Civil para informar do acontecido.

Foron os motoristas que encabezaban o percorrido quen viron ao lonxe a poeira, que en principio achacaron a unha queima ou mesmo a explosivos dalgunha mina. Preto xa do punto quilométrico afectado, o 18,300, a expedición viu que un home que se atopaba pola zona lles facía uns xestos para que interromperan a marcha. "Paramos a carón del e informounos de que se producira un desprendemento. Deixamos as motos e seguimos camiñando. Non tardamos en ver que era moito máis. A estrada caera, en vertical", relata Castiñeira.

A 10 ou 15 metros do terreo afundido, sempre segundo a versión transmitida polo guía da ruta, distinguíanse na estrada importantes fendas.

Foi entón cando o policía decidiu non avanzar máis. Xusto despois da segunda fenda víase un desnivel na terra. O que quedaba de estrada atopábase uns centímetros por debaixo do camiño natural, como formando un escalón. "Había un risco grande de que houbera outro desprendemento, así que en canto me asegurei de que ninguén necesitaba auxilio marchei e demos a volta coas motos", comentou Castiñeira, autor dalgunhas das fotografías que circularon por redes sociais e contas de WhatsApp.

REACCIÓNS. "Non houbo unha desgraza de milagre", di Juan Rodríguez, "Juanín", médico monfortino que se despraza cada pouco ata O Courel para atender os centros de saúde de Folgoso e Seoane. El será un das moitas persoas afectadas polo afundimento da LU-651, pois terá que coller desvíos alternativos para chegar ao seu destino. "Dende Monforte ata Folgoso van ser 15 minutos máis de viaxe malia ser unha vía de só dous quilómetros. A estrada é moi estreita e, aínda que está asfaltada, temo que se vai levantar cando empecen a pasar camións por alí", comenta.

Quen se desprace dende Lugo pode seguir facéndoo de xeito totalmente normal pola A-6 ata O Cebreiro e logo coller hacia Seona do Courel. O gran problema atópase na parte sur do Courel, á que se chega por Quiroga, pois é necesario circular por A Campa e Vidallón. Os tempos de viaxe aumentan en media hora.

Será o caso, por exemplo, de colexios ou clubes que fagan excursións procedentes de Ourense e Vigo. Algunhas destas visitas organízaas a empresa Coureleando. "Un autobús grande non pode ir por aí", indica Guillermo Díaz Aira, responsable da firma. "Isto vai ser un prexuízo económico grande tamén para Quiroga, pois moitas persoas que veñen ata O Courel hospédanse alí. Vimos dunha época mala pola pandemia e agora toca isto", engade antes de lamentar que por culpa deste acontecemento "vai vir outro ano de mirar para o aire".

OUTRAS COMUNICACIÓNS. A alcaldesa do Courel leva desde este luns falando con Movistar para a recuperación das liñas telefónicas e cobertura de internet no concello, A rede principal pasaba pola estrada que se afundiu e quedou cortada.

Os operarios de canteira, preocupados

Preto do punto de estrada que se viu abaixo opera unha canteira de pizarra propiedade da empresa Ultransa. Segundo puido saber este xornal, os seus operarios están preocupados, pois descoñecen se existe algún estudo de seguridade dos túneles subterráneos da mina.



Galería baleira

Ultransa comunicou onte que a galería que se afundiu xa non estaba en explotación e ofreceu a súa colaboración para solucionar os problemas causados. As orixes do afundimento da estrada seguen a investigarse.