"Non debemos apostar por un turismo masificado, de selfie, que non deixa nada no territorio"

Medidas eficaces que melloren a calidade de vida no rural son as grandes metas de Interior Galego Vivo (IGV), integrado por formacións municipalistas, entidades e persoas que entenden que outra política é posible e necesaria.

Que é Interior Galego Vivo?

Un grupo de entidades cívicas e persoas que conseguimos ter unha estrutura co obxectivo de lanzar propostas para o interior galego e ofrecer unha vida mellor nel.

Polo que di, semella algo máis ca unha marca política.

IGV ten un carácter social, aínda que a nosa caixa de resonancia son as loitas da sociedade civil e o municipalismo. Non o vemos coma un paraugas, senón como a conxunción de sociedade e política fronte ao chío ou o impacto mediático. O noso foco está en crear propostas e alternativas que contribúan a mellorar.

Coméntanos algunha proposta?

Por exemplo, contar cun servizo de asistencia no fogar máis á danesa, con grupos de xente que acoden a coidar dos maiores. Tamén propoñemos iniciativas para conciliar no rural ou a implantación para a mocidade de estudos adaptados á nosa estrutura económica. En Chantada ten máis sentido un ciclo de transformación alimentaria que un de administración.

Como valoran a Ribeira Sacra como BIC ou Reserva da Biosfera?

Non son figuras de protección, porque non estamos nas mesmas condicións. O oligopolio eléctrico non responde do mesmo xeito que unha persoa do común que quere levantar unha mura. Respecto ao modelo económico, despois da experiencia acumulada non debemos apostar por un turismo de masificación, de autobús e selfie, que non deixa nada no territorio, o cal estamos a sementar de miradoiros carísimos, coma se fixesen falta para observar unha paisaxe. Ao mesmo tempo permítese que non haxa relevo xeracional na viticultura, se abandonen os socalcos e se concentre un volume de investimentos elevadísimo en actuacións como aldeas modelo sen facilitar ferramentas efectivas.

Pode poñer algún exemplo máis de políticas nocivas?

Preferir as plantacións de eucaliptos ou de especies de crecemento rápido que favorecen a Finsa ou a Ence antes que fomentar un modelo territorial que aposte por máis hectáreas de cereal ou pequenas explotacións. Hai que ir a por sistemas de calidade e guiarse polo que se fai noutras partes de Europa buscando o valor engadido, a produción dentro das explotacións ou a venda de proximidade.

Di que lles mandaron as propostas aos principais partidos galegos.

Pero non se tiveron en conta e o gañador das eleccións, o PP, aplica unha política de espolio que favorece a implantación de macroproxectos que normalmente responden a capital foráneo. Non aportan medidas reais efectivas que faciliten servizos públicos de calidade e alternativas para que a mocidade ou as familias poidan permanecer e crear proxectos de vida no rural, con servizos de conciliación ou atención pediátrica.

Como explica ese desinterese?

A política foi absorbida pola voráxine. Converteuse en mercadotecnia, propaganda, publicidade, eslogan e notas de prensa de consumo rápido. O traballo de construír alternativas fundamentadas ou que esixan cambios lexislativos, grandes acordos de país entre partidos e políticas transversais quedou descolgado. Ao mellor durante demasiado tempo, co noso voto, permitimos que os partidos alimentasen a sensación de que determinados comportamentos non teñen consecuencias.

Pode aspirar IGV, por exemplo, a chegar á Deputación?

Estamos centrados nas propostas e a creación de alternativas. É certo que temos presenza en varios concellos a través de Por Chantada, Alternativa Veciñal de Antas de Ulla (Ava), [email protected] Vivo (O Courel), Agroma Sober ou Esperta Monforte, máis algunhas en Ourense. O paso lóxico é presentarnos coma Interior Galego Vivo, aparte do nome que teñamos en cada lugar. De todos os xeitos, non é unha preocupación entrar na Deputación. Entendo que teña interese, pero non está no noso foco.

E chegado o caso?

Sería un bo xeito de que cambiasen as prioridades políticas provinciais, porque o estado das estradas nalgúns concellos, coma Antas de Ulla ou Monforte, contrasta moito cos das vías doutros municipios. Dende a Deputación hai que dar unha cobertura o máis ecuánime posible e establecer prioridades. Resúltanos discutible que a fortaleza de Amarante de Antas estea nun limbo, aínda que sexa un tesouro patrimonial, e logo se anuncie un proxecto faraónico sacado da manga chamado Centro Xeográfico de Galicia, onde só nun aparcadoiro de autobuses vaise investir unha millonada.

Nos veciños percibe conexión co seu proxecto ou hai resignación?

É complicado. Por unha banda hai moito ruído, un bombardeo informativo de tal calibre que provoca desinformación. Tamén vivimos un momento moi difícil e a política especializouse en dicirlle cada un ao seu nicho de votantes o que quere oír. Por outra banda existe un aumento da desconfianza da cidadanía cara á política. Polo noso movemento, si percibo unha crecente simpatía de amplos sectores, sobre todo onde temos unha maior implantación.