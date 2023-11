Una noche de miedo en Quiroga

Solo cuatro ediciones ha necesitado la ruta del terror QuiMedo para consolidarse como una de las citas más multitudinarias en el calendario de eventos de Quiroga. Se trata de un recorrido por ocho casas perfectamente decoradas y repletas de actores que aparecen cuando uno menos lo espera, provocando sustos y alguna risa entre los participantes.

Este año, la cifra de inscritos alcanzó los 1.200 y, pese a la lluvia, que deslució algo la actividad, los organizadores están convencidos de que se puede hablar "de que foi a mellor edición das celebradas", asegura Andrés Novoa.

Fue él quien tuvo la idea de poner en marcha esta propuesta, que está impulsada por la asociación QuiRoma, que también organiza cada mes de agosto en la localidad una fiesta romana del mismo nombre.

"O QuiMedo ocorréuseme en Los Ángeles, visitando Universal Studios"

Para entender el origen del QuiMedo hay que viajar 9.000 kilómetros. "Ocorréuseme en Los Ángeles. Fomos a unha das Halloween Horror Nights de Universal Studios e díxenme que en Quiroga tiñamos que ter algo así", apunta Novoa.

Desde que aterrizó de vuelta en España comenzó a darle forma a la idea. Poco a poco, fue dibujándose una ruta del terror a la quiroguesa. Novoa encontró en Manuel García Losada al mejor aliado posible y entre ambos se pusieron a pensar qué casas elegir y a buscar voluntarios; la respuesta de los vecinos fue muy buena.

Uno de los grupos recorrió la ruta portando un ataúd. EP

Tras el éxito de la primera edición, celebrada en 2019, y un año de parón por la pandemia, el QuiMedo regresó en 2021. Ya no hacía falta explicar en qué consistía y los colaboradores se multiplicaron.

"Se de algo estou orgulloso é dos voluntarios que fan posible este evento, e da ilusión que teñen", afirma el organizador. Este año, la ruta contó con 120 ayudantes, entre actores, porteros de casas y demás personal.

Mucho trabajo detrás

Pese a ser solo un día al año, detrás del QuiMedo hay horas y horas de trabajo. "Que cando empezamos a preparalo? Pois en realidade nunca deixamos de facelo. De feito, xa estou pensando na próxima edición", admite Novoa. Cada una de las ocho casas requiere al menos una semana de trabajo.

Finalizada la ruta, el QuiMedo no acaba ahí. "Aínda nos quedan semanas duras de limpeza e recollida, porque temos que deixar as casas do mesmo xeito que estaban cando as cederon", explica Novoa, que reconoce que "todos estes esforzos merecen a pena".

"Estamos moi agradecidos cos asistentes, a maioría de Quiroga, Monforte e O Barco"

El organizador de la ruta del terror está muy agradecido con los asistentes, muchos de ellos llegados de Monforte y O Barco, y se compromete a seguir sorprendiendo a los participantes en próximas ediciones. "Para o ano temos claro que hai que arranxar o tempo", bromea en relación a la tromba de agua que cayó justo antes de la salida del QuiMedo. "Iso si, fallaron poucas persoas, moito menos do que temíamos", apunta.

Una familia que optó por un disfraz conjunto. EP

Después, durante el recorrido, llovió a ratos, lo que dio tintes de mayor terror a la cita, aunque impidió que actuasen los actores repartidos por el trayecto. "Quedaron personaxes no tinteiro que verán a luz o vindeiro ano", dice. En 2024 la actividad se celebrará en la noche del sábado 26 de octubre.

Mientras, el QuiMedo seguirá trabajando para ganar peso en el Samaín gallego y que esta fiesta ideada al otro lado del charco "supere o Halloween de Jácome en Ourense".