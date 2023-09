Un niño del lugar de Mariz, sin bus escolar por cambiar de primaria a secundaria

La familia de un niño que reside en la localidad de Garabelos, perteneciente a la parroquia de Mariz, en Chantada, se ha quedado sin transporte público para acudir al instituto de referencia en la villa del Asma, según indica su familia, por el mero hecho de un trámite administrativo.

Los afectados explican que el chaval no tuvo ningún problema en coger el bus escolar en la parada de Mariz a lo largo de los últimos nueve años mientras cursaba estudios de primaria. Sin embargo, este curso, cuando pasó a primero de Eso, desde la administración gallega se le exigió a la familia que renovase la solicitud de parada "no mesmo punto no que sempre recolleron ao rapaz".

Los afectados dicen que se trata de una situación "ridícula" y que tras dirigirse en varias ocasiones a la administración gallega no han obtenido ninguna respuesta. Por ello, dicen que "esto demostra a aposta polo medio rural".