Nin a chuvia apaga o lume en Castelo

Nubes escuras ameazaron todo o día na Ribeira Sacra, pero apenas cumpriran coa súa advertencia, agás en momentos moi concretos da xornada. A noite parecía totalmente normal na parroquia de Castelo, en Taboada, e os asistentes ás súas festas gozaron da cea a base de polbo á feira e carne ao caldeiro sen preocuparse polo que podía vir dende o ceo.

Foi subir ata o castro e prender o lume para queimar as 31 fachas realizadas nesta ocasión cando a chuvia apareceu. E non o fixo timidamente. Unha gran tormenta comezou a caer, empapando os presentes, obrigando a abrir paraugas e a sacar chuvasqueiros e dificultando que os veciños e veciñas fosen de novo testemuñas dunha tradición milenaria, cuxa orixe ninguén acerta a situar.

Un grupo goza da cea previa en Castelo. MIGUEL PIÑEIRO

"Os avós dos nosos bisavós xa falaban das fachas e as referencias de xente viva sobre elas deben chegar ata os 300 anos", comenta Félix Vázquez Fernández, natural de Pedrafita (Chantada) e residente na Coruña que non faltou á súa cita co lume de Castelo. Leva facendo fachas 20 anos.

"A miña muller é de aquí, de Castelo, onde temos aínda casa. Non sei se na Guerra Civil se mantivo o costume, pero eu sempre o lembro, nin se sabe canto se leva facendo", engade.

O método de elaboración das fachas

Félix explica que a habilidade individual é fundamental á hora de construír as fachas. Tamén o tipo de agucios —como se chaman nesta zona ao tipo de arbustos empregados na elaboración— que se use. Estes van atados a uns paus de sete metros de altura que se cravan no chan. Ás 23.30 horas préndeselles lume, formando un círculo de lapas ao que onte acompañaron chuvia, lóstregos e raios, que non fixeron máis que darlle un toque aínda máis místico á festa.

Uns amigos na calor de dúas fachas en Castelo. MIGUEL PIÑEIRO

Poucas casas haberá en Castelo que non participen. Manuel Pérez, veciño da parroquia e membro da asociación que organiza a queima dende 1992, elaborou este ano cinco fachas. "Axudámonos os uns aos outros para facelas e subilas ao castro. A colaboración veciñal é chave", sentencia.

Coma bo habitante de Castelo, Manuel considera que a queima das fachas simboliza "a unión dos veciños, porque grazas a ela organizamos outras actividades na parroquia durante o ano".

As orixes son moi incertas. Algunhas voces opinan que se trata dun ritual celta e reforzan a súa teoría nos círculos e festas semellantes existentes en lugares moi vencellados a esta cultura, coma Cornualles (Inglaterra) ou Irlanda. Outras fontes opinan que estes actos poden ser propios de calquera sociedade agraria do mundo.

A familia de Juan Mora, instalada dende hai un ano en Taboada. MIGUEL PIÑEIRO

Estrea dunha familia

Caso curioso foi o de Juan Mora e a súa familia. Natural de Mallorca, residiu moitos anos en México. Hai un ano mudouse coa súa dona, Mercedes Zepeda, e os tres fillos da parella —Jaime, Fernanda e Valentina— a Taboada para vivir nun pazo, a finca de Covas, onde buscan vidas máis tranquilas preto da natureza.

"Este año, por primera vez y con ayuda, hemos hecho una facha. La experiencia ha sido muy buena. Estamos encantados de seguir con la tradición", afirma Juan.