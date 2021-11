Alejandro Díaz Castro: "Ni siquiera soy un gran lector"

Alejandro Díaz Castro no tenía ni la más remota idea de que los apuntes sobre su vida que empezó a tomar un buen día en su casa iban a terminar conformando las páginas de un libro, pero así fue. O correr da vida en Remesar es el debut como escritor de este hombre natural de Bóveda a la edad de 87 años.

Alejandro no solo no se había planteado nunca escribir. "Ni siquiera soy un gran lector, he leído poco", indica. A pesar de ello, de su cabeza han salido 184 páginas que relatan sus vivencias juveniles en la parroquia bovedense citada en el título de la obra.

El Ayuntamiento ya cuenta con varios ejemplares que ha puesto a disposición de los vecinos que deseen leerlos en la biblioteca municipal. La idea inicial de Alejandro, que vive actualmente en A Coruña, en una aldea próxima a Betanzos, era llevárselos a unos tres o cuatro vecinos en Remesar que todavía residen en el lugar y que él conoce. Al que fue su hogar hace muchas décadas dice ir muy poco, cada vez menos.

Pronto circuló por Bóveda la noticia sobre la existencia de O correr da vida en Remesar y llegó a oídos del alcalde, José Manuel Arias, quien recibió a Alejandro en su despacho para conocer su historia y su destreza como escritor.

ASÍ SURGIÓ. "Es una chorradita", afirma Alejandro con humildad sobre su libro, aunque lo cierto es que una conocida escritora llamada Eli Ríos, amiga de su familia, le animó a publicar aquellos apuntes hechos con mucha nostalgia y cariño. "Los leyó y me dijo que eran publicables", indica Alejandro.

La editorial Fervenza se encargó de convertir los escritos a mano en un libro en el que Alejandro Díaz Castro cuenta sus aventuras juveniles en Remesar. El octogenario insiste en restarle relevancia. "Los personajes son gente que vivía en la aldea por aquel entonces, no tiene ninguna importancia", dice.

Sea como sea, el libro ya descansa en la biblioteca pública municipal de Bóveda, listo para hacer viajar en el tiempo a quien se decida a sumergirse en sus páginas. Eso sí, O correr da vida en Remesar, como recalca su autor, no está a la venta.

HISTORIAS DE GUERRA. Las mundanas anécdotas relatadas en O correr da vida en Remesar van desde el duro frío invernal a los trabajos en el campo pasando por los juegos en la escuela o los festejos tradicionales.

La Guerra Civil es un apartado muy destacado de la publicación. Alejandro Díaz recuerda que por su zona se ocultaban guerrilleros, perseguidos por el franquismo. No faltan las historias protagonizadas por algunos de ellos.

"Un día estaba trabajando en el campo, en un prado, y apareció un señor que me djo: "Eu son O Cristo, pero tranquilo que non che vou facer nada". Me enseñó su pistola y tres o cuatro cicatrices", relata Alejandro.

En el libro se describe igualmente una persecución que terminó con la muerte de otro guerrillero. "Escuché un tiroteo en el monte, como a tres o cuatro kilómetros, y vi a tres hombres corriendo ladera abajo. Dos cayeron y un tercero que se llamaba Elías siguió. Al cabo de un mes apareció muerto cerca de allí", detalla.

De aquella época, Alejandro Díaz incluye páginas acerca del Entroido –"era muy parecido al que se hace en los pueblos grandes hoy en día, pero en pequeño", apunta–, las ferias en las localidades vecinas y también de la carrera militar que desempeñó mucho más tarde, así como de su matrimonio, contraído en la década de los 60 del pasado siglo.

Como a tantos otros gallegos, a Alejandro Díaz Castro le tocó hacer las maletas en busca un futuro mejor. Su destino fue Barcelona. Por eso O correr da vida en Remesar lanza una reflexión acerca de lo mucho que ha cambiado todo respecto a aquella época. "Soy de una generación a la que le costó. Una carta enviada a una aldea en medio de Galicia tardaba un mundo en llegar", concluye.