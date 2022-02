Neurosinais, un novo centro multidisciplinar en Chantada

Neurosinais é un centro de rehabilitación neurolóxica e pediátrica que abriu o pasado 10 de xaneiro en Chantada. A propietaria é Sandra Rodríguez, que ofrece da man da fisioterapeuta Lucía Fernández e a logopeda Paula Piñeiro un servizo multidisciplinar orientado a nenos e adultos. As instalacións atópanse no número 115, baixo, da Avenida de Monforte.

O proceso comeza cun asesoramento gratuíto. As profesionais comentan as diferentes terapias dispoñibles e cales son as que mellor se adaptan a cada circunstancia. Antes da intervención, a profesional responsable de cada un dos tres campos do centro fai cadansúa valoración inicial, de unha hora de duración.

Unha vez á semana, o equipo de Neurosinais reúnese para poñer en común as súas valoracións e recomendarlle o mellor aos pacientes. Así decídense que sesións practicar e cantas son necesarias e adáptase o traballo ás particularidades de cada familia. Determinados os obxectivos comeza a actividade, que inclúe un fondo seguimento para analizar a evolución dos usuarios ata darlles a alta.

Ademais, en Neurosinais informan das diferentes axudas que poden presentar os interesados. Neste eido cómpre destacar que se trata dun centro asociado ao Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Ruepss) da Xunta, unha ferramenta para a difusión, o coñecemento e de orientación na asignación dos recursos sociais existentes.

Meta

O centro trata de achegar terapias especializadas a nenos e adultos con alteracións neurolóxicas

OBXECTIVOS. O gran propósito de Neurosinais é manter, mellorar ou recuperar a participación nas actividades da vida diaria de adultos e nenos con alteracións neurolóxicas e dar apoio aos familiares. Para iso abárcanse varios campos. Un deles, o da terapia acuática, atópase en proceso de xestión e pronto estará a disposición.

O traballo na auga é unha especialidade de Sandra Rodríguez, terapeuta ocupacional que conta cunha importante experiencia logo da súa etapa nun centro de rehabilitación neuróloxico de Ourense. Este tipo de terapia proporciona un gran número de estímulos grazas ás propiedades da auga, que permiten traballar a prevención de caídas en adultos e a estimulación para pais e bebés en grupos reducidos. Ademais, na piscina fanse sesións individuais.

No propio centro hai dispoñible unha sala de integración sensorial para nenos, un espazo para a logopedia e un ximnasio con varias padiolas, mesa, espaldeira e ata un televisor para traballar con realidade virtual. Igualmente organízanse xornadas en grupos reducidos e obradoiros de estimulación para adultos e pequenos.

No campo da logopedia e a terapia ocupacional, Neurosinais ofrece unha escola de lectura e escritura para nenos e outra de estimulación temperá para bebés, que tamén se fará en auga.

A boa atención á infancia está garantida, xa que as profesionais teñen a especialidade de tratar a nenos que padecen parálise cerebral, dano cerebral adquirido, trastorno do espectro autista, hiperactividade, trastorno por déficit de atención, trastornos da linguaxe, alteracións sensoriais en alimentación ou aprendizaxe e dislalias, disartrias e apraxias, entre outras patoloxías ou dificultades.

No referente aos adultos, Neurosinais traballa con pacientes de ictus, traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrais, lesións medulares, enfermidades neurodexenerativas (parkinson, Ela ou esclerose múltiple), parálise facial ou afasia e disfasia. Ofrécese, ademais, un servizo a domicilio. As profesionais desprázanse así ás casa dos usuarios, que son tratados na súa contorna natural.

