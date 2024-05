Nélida Sobrado: "En cada casa había unha receita de galletas propia"

A tenda do museo Thyssen de Madrid é un dos moitos puntos de venda das galletas Xianas de Taboada, un produto baseado nunha receita autóctona deste concello que tamén se distribúe por outros puntos de España e que naceu das investigacións das dúas socias, Nélida Sobrado e Ana Ledo.

Canto tempo levan na elaboración das Xianas?

Preto de dez anos, aínda que a idea xurdiu un pouco antes. Daquela eu tiña nenos pequenos e unha persoa adulta dependente ao meu cargo, o cal foi decisivo para instalar un obradoiro no garaxe da casa en Taboada e comezar alí a traballar.

Que teñen de particular estas galletas?

Facíanse nas casas e nas panaderías cunhas planchas suizas. Indagamos e vimos que na parroquia de Xián existían unhas planchas de ferro nas que se facían dúas galletas, aproveitando a lareira ou a cociña. O nome de galletas de Xián déuselle pola similitude que tiñan todas elas.

Cal é a pócema máxica que permite elaboralas?

En realidade, cada casa tiña a súa receita. Normalmente, as galletas de Xián, que se chamaron así por similitude coas que se facían nesta parroquia, elaborábanse con fariña, ovo, azucre, manteiga e limón. Eu quería volver á orixe, ás galletas que se cociñaban nunha casa de labranza de hai 130 anos, cando non había frigoríficos nin conxeladores e a manteiga tiña que conservarse clarificada. Probamos a facelas así e o resultado gustounos, porque este tipo de manteiga, que hoxe é moi prezado na cociña, aporta un sabor máis intenso.

Cambiaron algo máis?

O limón obviámolo, porque mimetizaba o sabor da manteiga e non era un produto moi orixinal que houbera nas casas. De todos os xeitos, insisto en que a receita cambia en función de quen a faga. Hai quen lle bota máis azucre, máis manteiga...

Elaboran tamén galletas de diferentes sabores.

De améndoa e de café. As segundas facémolas igualmente con manteiga clarificada e as de améndoa, coa normal.

Canto poden chegar a producir?

Estamos nos 230 ou 240 paquetes de galletas diarios. No Nadal é cando máis demanda temos. Tamén é boa época o verán, aínda que hoxe en día xa é moi difícil saber que tempadas son boas e cales non. Polo momento seguimos a miña cuñada e eu. Fomos lentas, o que nos permitiron as circunstancias. En determinados momentos do ano non somos suficientes e sempre temos a alguén que nos bota unha man.

Que lles di a xente en Taboada das galletas?

Cando empezamos, o que máis nos comentaban é que estaban contentos de poder levar algo de aquí, autóctono e propio. Ademais, no deseño de todas as galletas hai un mapa de Galicia nun dos lados. Para a outra cara temos ata 18 debuxos diferentes para facer. Un deles o dun carballo centenario de aquí de Taboada, que dá nome á parroquia de Santo Tomé de Carballo.