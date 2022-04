El Neka, recibido con honores a su llegada a Monforte

El Neka ya está en Monforte. Los deportistas llegaron la tarde de este martes en tren a la estación después de un largo viaje de 30 horas, escala en Abu Dabi incluida, desde Corea del Sur, donde participaron en representación de la selección española en el Mundial de taekwondo.

De los más aclamados, los júnior Laura Álvarez y Daniel Areán. Los orgullosos medallistas salieron del tren que los dejó en Monforte con sus brillantes y pesados bronces perfectamente colgados del cuello. Su destacada actuación hizo brillar el nombre de la ciudad del Cabe y de Taboada, municipio del que es natural Daniel, en el mapa.

Laura Álvarez y Daniel Areán, con sus medallas. MIGUEL PIÑEIRO

Junto a ellos se desplazaron también los cadetes Lucía Roca y Aitor Teijeiro, los igualmente júnior Karla Novo y Marco García y los sénior Carlos Rey y Alejandro Losada. Por supuesto, no se perdió la cita el entrenador, José María Vega. En su cara se juntaban los gestos de cansancio y de alegría. Ambas sensaciones son normales, pues el viaje fue muy largo y no todos los preparadores pueden decir que tienen entre sus pupilos a algunos de los mejores deportistas del mundo.

Y es que a las medallas de bronce de Laura Álvarez y Daniel Areán hay que sumar los sextos puestos de Aitor Teijeiro y Lucía Roca, la novena posición de Karla Novo en trío y la sexta plaza de Marco García y Daniel Areán, también en trío. Álex Camba y Carlos Rey, en trío, no pudieron pasar de ronda, pero se quedaron a las puertas, a tan solo un puesto en una cita que reunió a los mejores taekwondistas del planeta. Puede decirse que sí, en el Neka se entrenan algunos de los mejores deportistas del mundo.

Recepción a los campeones del Neka. MIGUEL PIÑEIRO

LA RECEPCIÓN. La canción We are the champions, de Queen, es un clásico de las celebraciones deportivas. Empezó a sonar nada más se abrieron las puertas del tren que trajo a los jóvenes y su entrenador de Ourense, adonde llegaron desde Madrid. Hubo también sonido de gaitas y sobre todo abrazos, besos y hasta alguna lágrima. De felicidad, claro.

Entre los asistentes a la recepción estaba el alcalde de Taboada. Orgulloso de su vecino Daniel Areán, Ramiro Moure entregó a todos los miembros de la expedición un ramo de flores. El concejal y portavoz del BNG en Monforte, Emilio Sánchez, fue otro de los que acudió a la estación para recibir a los internacionales, que ya disfrutan de un merecido descanso al calor del hogar.