El Neka llena de calor Estocolmo

El Neka parece estar más que acostrumbrado a subirse a los aviones y volver con brillantes medallas colgadas del cuello. Lo hizo ni más ni menos que en Corea del Sur, la que seguramente haya sido, usando un argot cinematográfico, su obra maestra gracias a los dos bronces conseguidos por Laura Álvarez y Daniel Areán.

Así finalizó la pasada temporada, que ha dado paso a una nueva en la que los éxitos, por el momento, continúan en suelo internacional. Esta vez ha sido Suecia el país que ha visto triunfar a los taekwondistas del club monfortino en la modalidad de técnica.

Hay un síndrome llamado de Estocolmo producido cuando se desarrolla un vínculo afectivo entre un rehén y sus secuestradores. Es, en cierto modo, lo que le pasa a las medallas con el Neka, aunque con el matiz de que los pupilos del entrenador José María Vega no las raptan, simplemente las ganan. "Ya no tengo palabras. Estos chavales no dejan de sorprenderme", declaró el técnico.

En esta ciudad, la capital del país escandinavo, el taekwondo practicado en Monforte dio de nuevo síntomas de muy buena forma. A Estocolmo llegó la expedición después de un largo viaje desde Santiago con escala en Alicante.

El sábado, día 3, ya tocó competir. Sin apenas tiempo para recuperarse del cansancio, el Open de Suecia recibió al taboadés Daniel Areán, quien demostró por qué en su casa hay una resplandeciente medalla de bronce mundial. El oro en su categoría, júnior, fue para él.

"La verdad es que lo hizo perfecto, no tuvo ni un fallo. Fue uno de esos días redondos en los que sale todo", valoró Vega sobre la actuación de su alumno. Daniel Areán, quien compitió por individual, sacó dos décimas de diferencia al segundo clasificado.

NUEVA COMPETICIÓN. El oro de Daniel Areán resultó ser un anticipo de lo que estaba por llegar. La Copa de Europa es un campeonato de nueva creación que ya tiene al Neka entre sus ganadores.

Dos de ellos son los júnior Laura Álvarez y Marco García. Compitieron en pareja y se hicieron con la medalla de oro. Además, lo lograron con una ventaja muy importante respecto a los segundos clasificados.

También tocaron metal estos dos deportistas por individual. Laura Álvarez consiguió la medalla de bronce, superada solo por dos taekwondistas alemanas. Marco García se hizo con la plata tras perder por muy poco la final.

La categoría reina de la Copa de Europa era la sénior 1. Dos deportistas del Neka participaron en ella, Carlos Rey y Álex Camba. El segundo perdió en técnica en segunda ronda contra el actual subcampeón europeo por 0,03 décimas de diferencia. Eso sí, con su compañera en la selección española, Noelia Pérez, ganó un bronce en estilo libre.

Por su parte, Carlos Rey consiguió que otra plata viajase a Monforte. Tras una actuación formidable en la que se impuso a sus rivales suizo, austríaco, danés (entrenado por un campeón del mundo) y francés, solo fue superado en la final por un neerlandés cinco veces campeón de Europa.

CLASIFICADOS. Los medallistas del Neka se han hecho con una plaza en el próximo campeonato de Europa. Se disputará en 2023, en una fecha todavía por determinar. Iba a ser en Austria, aunque José María Vega apuntó que en los últimos tiempos se rumorea un cambio de sede a Bélgica.

Álex Camba todavía no está clasificado. Tendrá nuevas oportunidades en fechas venideras. Su entrenador está convencido de que se hará con un billete.