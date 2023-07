Un negocio dentro das botellas de plástico

Estudiantes de primeiro curso do ciclo medio de Sistemas Microinformáticos e Redes de centro IES A Pinguela de Monforte impulsaron unha miniempresa dentro do marco do proxecto Lanzadeiras chamada Dubel.

O nome xoga coa palabra en inglés double para reflectir o feito de dobrar a vida que se lle quere dar ás botellas de plástico como filamentos PLA (polímero de base vexetal), que son os utilizados nas impresoras 3D.

Tras un estudo económico, o equipo espera vender o filamento reciclado a un prezo de 20 euros, un 5% menos que o convencional. Ademais, estimn que un único grupo de máquinas produciría entre doce e quince quilos cada día.

O negocio reside na presenza cada vez máis habitual de impresoras 3D en empresas, centros de ensino e fogares.