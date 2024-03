Nas entrañas dun colectivo

As comunidades fanas as persoas, que tamén posibilitan todo aquilo co se relaciona a unha determinada poboación, ben sexa unha tradición, unha festa ou simplemente un día a día que crea unha forma de ser. En Taboada, moita vida social e deportiva foi e aínda é posible grazas á asociación cultural O Carballo, que mantén a actividade dende a súa fundación en 1985.

Parte activa do colectivo é Alexandre Varela Rubín, un mozo natural do concello que publicou un artigo no último número da coñecida revista de cultura e historia galega Mazarelos no que fala da asociación, abordando os inicios, ateigados de socios, ata os días actuais, nos que afortunadamente comparte espazo con outros grupos que se foron creando en Taboada co paso dos anos.

A publicación co artigo da asociación taboadesa pode atoparse na páxina web mazarelos.gal. Ademais, a libraría Trama de Lugo, a Casa das Letras de Ribadeo e Porta da Vila de Viveiro venden a revista.

Asociación

Alexandre Varela coñece o colectivo dende dentro, por iso foi quen de elaborar unha publicación fonda. Mesmo inclúe unha entrevista co presidente fundador da asociación, Antonio Rigueira, con un apelido común en Taboada a máis non poder.

"Na década dos anos 80 e 90 do século pasado, a asociación o Carballo era masiva en Taboada, con moitos socios e actividade. Puxo a escola de música en marcha e tamén a Festa do Caldo de Ósos", conta Alexandre Varela.

Sobre este certame de exaltación do que posiblemente sexa o plato máis típico de Taboada, o autor do artigo explica que este ano proxectouse durante a festa un documental sobre a edición inaugural, para lembrar como foron os comezos dun evento que hoxe está moi consolidado na comarca.

Dificultades

É habitual, sobre todo nos sitios pequenos, que este tipo de proxectos non gocen sempre da mellor das saúdes. Á asociación O Carballo tocáronlle tempos malos e viñeron nos primeiros anos do presente século.

"En 2006 entrou xente nova que lle deu un pulo e entre 2009 e 2010 adquiriu unha vocación máis deportiva. Deixáronse de organizar as escolas de música e sobre todo centrouse na organización da carreira popular de Taboada, que facemos todos os anos", relata Varela Rubín.

Non é a única actividade que celebran. Alexandre Varela lembra igualmente o acondicionamento dun punto para facer escalada no monte de San Cristovo, as xornadas para iniciarse nesta práctica deportiva que se celebraron o pasado verán ou as rutas de sendeirismo que preparan polo concello. De xeito moito máis recente, a asociación O Carballo organizou unha recollida de lixo pola contorna do río Miño da man dos colectivos veciñais de Vilar, Friamonde e Mourelle.

"Cando máis acción ten esta asociación é no verán, porque tamén se organizan presentacións de libros, proxeccións de cine ou obras de teatro", explica Alexandre Varela, quen engade o gran mérito de "manter a continuidade logo de tantos anos". O máis positivo é a relevancia que estes proxectos "teñen para vilas pequenas coma Taboada".