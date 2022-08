Un hombre de mediana edad resultó herido leve a primera hora de la tarde del domingo en la Rúa Condesa Pardo Bazán de Monforte después de volcar el vehículo que conducía y quedar atrapado en él. "Nadie se explica cómo pudo acabar así, boca abajo, en una calle como esta", apuntaba una vecina.

El conductor, que era el único ocupante del turismo, impactó contra otro coche que estaba aparcado en la mencionada calle y, según fuentes consultadas, trató de girar para cambiar la trayectoria, momento en el que se produjo el aparatoso vuelco. Como consecuencia, el hombre quedó atrapado en el interior del vehículo y boca abajo.

Un vecino de un edificio cercano, que escuchó el choque, fue el primero en salir a auxiliar al hombre, que no lograba desabrocharse el cinturón de seguridad. El vecino le ayudó, no sin las dificultades propias de una situación como esta, a abandonar el vehículo por la puerta trasera.

El afectado fue trasladado en ambulancia al hospital de Monforte "con varios cortes y muy agobiado", dijo un testigo. Hasta el lugar también se desplazó una patrulla de la Policía Local de la ciudad del Cabe y dos vehículos del parque comarcal de bomberos de Monforte, que finalmente no tuvieron que intervenir, pues el hombre ya había salido del vehículo cuando llegaron.

LAS CAUSAS. El suceso generó mucha expectación y los vecinos de la zona no se explican cómo pudo volcar de esa manera el vehículo. Por el momento no han trascendido las causas del accidente, pero parece descartado que el motivo esté relacionado con un exceso de velocidad.

El coche quedó volcado frente al número nueve de la Rúa Condesa Pardo Bazán, a solo unos centímetros de la vivienda allí situada, a la que no causó daños.

Sí se vieron implicados dos vehículos que estaban estacionados. Uno de ellos es contra el que impactó el hombre. El otro es el que estaba delante, que resultó levemente afectado tras ser golpeado por el anterior debido a la fuerza de la colisión.

Por otra parte, al quedar volcado el vehículo en el medio de la calle, tuvo que ser interrumpido el tráfico hasta la llegada de la grúa que se encargó de retirarlo.

"Axudeille a saír, estaba nervioso"

El vecino que auxilió en un primer momento al hombre, antes de la llegada de los servicios de emergencias, indicó que se encontraba en el bajo de su vivienda de la Rúa Condesa Pardo Bazán cuando, de pronto, escuchó un fuerte estruendo. "Ao principio pensei que podía ser o camión do butano, que quizais lle caera unha bombona, pero descartei esa idea axiña, porque os domingos non reparten", señaló. Al salir a la calle se encontró con el vehículo siniestrado y corrió a prestar auxilio al afectado, a quien ayudó a dejar el coche. "Estaba angustiado e algo desorientado e ademais non era consciente de que o coche lle dera a volta. Intentei explicarllo e calmalo mentres agardabamos pola ambulancia, que chegou moi rápido", indica el hombre.

De película

Vecinos y testigos presenciales comentaban ayer lo sucedido e incluso calificaban "de película" el accidente. "El coche volcó a cámara lenta, hasta parecía que era una escena de una película", explicaba una mujer que había presenciado lo ocurrido.