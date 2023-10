Nace en Chantada una plataforma en defensa del centro de salud

Chantada Quere Sanidade, como se llama una nueva plataforma creada para defender los servicios en el centro de salud del municipio ya ha puesto en marcha su actividad. Su finalidad es "aglutinar os veciños e veciñas que demandan melloras sanitarias no eido local e tamén na área sanitaria na que se inscriben, ou mesmo a nivel galego".

El motivo de crear dicho movimiento se encuentra en "a precariedade do servizo sanitario" y en una situación que tildan de "desleixo". Desde la plataforma han elaborado una estrategia a seguir durante las próximas semanas.

Su gran meta consiste en "reclamar unha mellor atención sanitaria que comezaría por dotar ao centro de saúde de máis profesionais, cubrir ausencias do persoal, ben sexan temporais ou definitivas por xubilacións, que non desaparezan as consultas ou incluso se incrementen para recuperar un ratio óptimo que permita adicar o tempo axeitado a cada paciente".

Por último, la plataforma tratará de que se garantice "que o PAC funcione axeitadamente" y, sumados todos los objetivos, "construír unha sanidade pública e de calidade". Estas líneas de actuación se dieron a conocer durante una reunión en el Casino, a la que acudieron numerosas personas.

Desde el movimiento denuncian en el centro de salud el cierre de consultas y especialidades como pediatría, saturación de servicios -"atopamos consultas onde se atende nunha xornada a máis de 70 persoas", afirman- y de falta de personal en medicina de familia.