Nace una asociación para el desarrollo socioeconómico de Lugo y Ourense

El próximo día 16 se presentará en sociedad, en el Ateno Casino de Monforte, una agrupación de empresarios de la Ribeira Sacra en la que, por el momento, participan 22 firmas de la provincia de Lugo pero que espera llegar al territorio ourensano e integrar, dijeron los promotores, en un territorio "único, singular, diferenciado e diferencial" al mayor número de firmas, de todos los sectores, para buscar fórmulas que ayuden al desarrollo socioeconómico de la zona.

Aquellos que encabezan esta iniviativa, entre ellos el exalcalde nacionalista monfortino Severino Rodríguez, que ejerce de secretario de esta nueva agrupación, señalaron que llevaban ocho meses trabajando en la idea después de que un empresario madrileño con intereses en la Ribeira Sacra pusiese sobre la mesa la necesidad de que los sectores económicos se organizasen.

Manuel Dacosta, empresario de Pantón y portavoz del grupo, señaló que se abrió un canal de diálogo tanto con los ayuntamientos como con las diputaciones y la Xunta de Galicia para dar a conocer el proyecto y saber sus opiniones acerca de la viabilidad de mismo y, a la vez, con el fin de que realizasen aportaciones.

Señalaron que no nadie puso pega alguna al planteamiento, sobre todo al saber que una de las conclusiones a las que llegaron los promotores de la que se denomina Agrupación de Interés Económico Ribeira Sacra Next es acceder a los Fondos Next Generation EU, que conforman la respuesta de la Unión Europea frente a la crisis del covid, en una iniciativa que persigue de dar soporte económico a los miembros de la Unión Europea a través de créditos por un valor total de 750.000 millones de euros a repartir hasta 2026 para reactivar la economía de la zona euro.

Objetivos

Además de que se entienda la Ribeira Sacra desde el punto social y económico con un territorio que comparten las provincias de Lugo y Ourense, la nueva asociación quiere trabajar para poner en valor los recursos, ser interlocutor con las administraciones públicas y llegar a crear un nodo tecnológico para la prestación de servicios y un mejor posicionamiento global de la Ribeira Sacra.

Severino Rodríguez indicó que se trata de "un reto difícil, pero cremos nel e no futuro da nosa contorna. Ademais, temos gañas de traballar nun proxecto que pensamos é beneficioso para o conxunto do territorio". Añadió que solo es necesario "ter ilusión e apoiar esta iniciativa para que sexa unha realidade. Somos capaces", destacó el exalcalde monfortino.

En este club se puede participar como socio, con derecho a voz y voto tras el pago de una cuota; o como colaborador, que solo tendría derecho a opinar.

Promotores

Los 22 primeros integrantes de la asociación son de diferentes sectores económicos. Están Adegas Moure, Aira Moniz, A Despensa Galega, Galega de Investimentos e Proxectos, Casa do Curuxo y Casa dos Muros.

Asimismo, se han apuntado el centro de día Vitaxer Monforte, Curgal, Curtidos Coiro, Calzados Losal, Dalia Sistemas o Galega de Sotware Especializado.

La lista se completa con firmas tan dispares como Eduardo Cid, Frutas As Cumbres, Galletas Daveiga, el hotel Iberik Augasantas, Lincond Ibérica, Manuel Bistró. Oviganic Ibérica, Rubén Moure, Tecnagi y Trespés.