Das poucas gandeiras que aínda vai gardar as vacas. E mentres que os animais pacen, ela escribe poemas. Por iso, esta gandeira de Meixonfrío (Taboada) leva sempre, cando vai ao prado, un caderno e un boli ou dous. Dese xeito, retén os versos que lle veñen á mente observando a natureza. E, de paso, entretense. Como tamén se entretén con outras dúas ferramentas: o gancho, para facer labores, e o fouciño, para rozar silvas.

Como é que unha gandeira se meteu a poeta?

Non me considero poeta. Escribo os sentimentos que se me veñen á cabeza e plásmoos en forma de poesía. O que fago é tararear os poemas antes de escribilos.

Ponlles música?

Música non lles fago, pero si que os tarareo. Por exemplo, se me chama a atención un voo de bolboreta ou como fai a auga no río, tarareo iso que se me ocorre e escríboo. Se non, non me lembro.

Pero fai cancións?

Non, fixen unha versión, con letra propia, de ‘Fly Me To The Moon’, de Frank Sinatra, para un amigo, para poñer en YouTube.

As vacas son as súas musas?

A miña musa é a natureza. É dicir, son as vacas, o aire, o falar coa xente, o día a día. A vida de aldea, en suma.

Pódense gardar as vacas e, ao mesmo tempo, escribir poesías?

Escribo gardando as vacas pero tamén cando me peta. Muxindo sáenme poemas!

Cantas cousas apunta no caderno que leva cando vai coas vacas?

Moitas. Botámolas desde as dez e media da mañá ata as catro da tarde. Son dos poucos gandeiros que van gardar as vacas porque moitas están estabuladas e as ceibas están en leiras valadas.

Ten algo que ver esa vida na natureza co gusto pola arte?

Moitos artistas van ao campo para illarse e crear. A tranquilidade axuda a iso. Non é o mesmo entrar nunha cafetería e poñerse a escribir que facelo en silencio na natureza!

Creo que a súa faceta artística xa a herdou seu fillo… Fálenos das ‘pintasías’ que fixeron xuntos.

No segundo libro que publiquei, ‘Latexos dunha labrega’, propúxenlle facer uns debuxos ao meu fillo e fixo un can e un gato. Así que nese libro eu fixen os poemas e el, os debuxos, e chamámoslles a isto ‘pintasías’, que foi ademais o título do libro. Teño tamén outros dous libros: ‘Algo de mí con mucho de ti’ e ‘Sentidos nunha aldea’. A maiores, fixen outro con María Luisa Pereiro e Ana Rey, ‘A.M.A. en esencia’. Escribo en castelán, para falar de amor, e en galego, para falar da natureza ou da muller.

De onde lle vén ese ser de poeta?

Xa de nena, cando facía EXB, me gustaba facer traballos de poesía. Lorenzo Varela, o poeta de Monterroso, foi parente meu. Se cadra, lévoo no sangue. Con 14 anos, empecei a collerlle o truco. Vía frases nos baños e as compañeiras encargábanme poesías para os cumpreanos ou para os noivos. Tamén lle mando á miña parella, coa que vivo, unha postal de Nadal cun poema e por Correos.

Tamén a ficharon para ser xurado de Miss Vaca en ‘Luar’. Onde está a beleza dunha vaca?

Está nos seus ollos e na postura que poden ter cando teñen unha persoa ao seu carón. Pero eu non entendo a palabra feo. Creo que non somos feos, somos diferentes. Feas son outras cousas!