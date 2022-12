Música e solidariedade para despedir o ano na Pobra do Brollón

O grupo Tanto Nos Ten ofrece este xoves un concerto solidario na Pobra do Brollón. Será a partir das 20.15 horas, na casa da cultura Olga Novo. A entrada é solidaria, a través da doazón dun quilo de alimentos non perecedoiros (aceite, conservas de peixe ou legumes, pasta, arroz...) que irán destinados ao banco municipal e entregaranse no acceso á actividade.

Tanto Nos Ten dispón de músicas propias e do saber popular, con letras cargadas de retranca e comprometidas, un repertorio que a formación define coma música tradicional furtiva. Será un concerto moi animado e festeiro con pasodobres, muiñeiras, foliadas, rumbas e outros ritmos bailables. Anímase aos asistentes a levar instrumentos para sumarse á foliada ao remate da actuación.