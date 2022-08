Música para unha tradición

O Folión de Carros é unha festa á que pode que só lle faltara unha muiñeira co seu nome para sumar na súa conta un maior nivel de tradición. Xa a ten. Compúxoa o veciño de Chantada Óscar Rodríguez e será presentada en sociedade o vindeiro sábado, antes da lectura do pregón das festas patronais.

"Crear a muiñeira do Folión era algo que me apetecía moito, porque as primeiras actuacións da miña vida como solista ante un gran público foron enriba dos carros", lembra Óscar, quen o sábado estará acompañado no escenario polo seu compañeiro Manuel Sánchez, que tocará o tamboril.

Como di, el nunca construíu nin participou na elaboración dunha das estruturas tiradas por vacas que cada sábado das festas patronais percorren a vila do río Asma. Pero, á súa maneira, é un dos moitos veciños que viven o Folión de xeito moi intenso.

Conta o músico que levaba tempo traballando na composición da muiñeira

"Lembro con moito cariño ir tocando no carro do Marolas, O Manso ou O Pica. Deste xeito trato de facer a miña particular homenaxe á festa máis grande que temos en Chantada", engade Óscar Rodríguez.

Conta o músico que levaba tempo traballando na composición da muiñeira, que de momento só escoitaron a súa familia e membros da asociación Amigos do Folión, organizadora do evento. Aínda quedou completa o venres da semana pasada.

Trátase dunha peza de aproximadamente dous minutos e medio e dividida en cinco fragmentos. Cada un deles representa unha fase do Folión, dende a construcción do carro ata a celebración final.

A primera parte da muiñeira é máis lenta. Simboliza o proceso de reflexión, cando os carroceiros e carroceiras pensan que tema van abordar no evento. A peza comeza a animarse ao abordar o período de construcción e segue co propio día no que se celebra o Folión, para rematar coa entrega de premios e a festa posterior. Xa entón, a muiñeira presenta un son moito máis rápido e alegre.

Plans

A muiñeira do Folión de Carros de Chantada non rematará coa presentación do vindeiro sábado. Óscar Rodríguez é o director da recentemente conformada Agrupación Tradicional da Casa da Música. A súa idea é que este grupo teña a muiñeira entre os seus temas habituais.

"Quero que sexa a dúas voces, polo que aínda queda moito por compoñer e hai que elaborar a harmonización", comenta Óscar Rodríguez, quen polo momento garda ben o segredo, convencido de que a peza vai gustar na vila que xa presume dunha das muiñeiras por excelencia de Galicia.

Máis música

Os Rastreros inician unha xira

A muiñeira do Folión de Carros non será o único episodio musical que vivirán as festas patronais de Chantada. Unha das citas máis agardadas é o concerto do grupo Rastreros, o vindeiro venres na praza do pavillón municipal. Será o comezo dunha xira que os levará por distintos puntos de Galicia e coa que a mítica banda de rock bravú celebrará os 33 anos do seu primeiro concerto.



Actuacións

Antes de Rastreros actuará, no mesmo escenario, Tiam GZ. Este grupo de rap comezará ás 22.30 horas. O sábado, despois do Folión, será o concerto de Treixadura e o domingo, o certame de bandas de música. O programa de festas inclúe tamén as orquestras París de Noia, Panorama, Tango e Los Satélites.