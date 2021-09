Con ilusión y ganas afronta la Banda Folk de Ribas de Sil su tercera etapa, que viene marcada, sobre todo, por la juventud de sus miembros. El capitán del barco vuelve a ser Roberto Castro, teniente de alcalde del municipio y director de la formación, que funciona como una auténtica escuela de música para sus integrantes.

Tras un pequeño recital en enero del año pasado en la iglesia de San Clodio, fue este verano cuando la tercera generación de la banda dio su primer concierto. Lo hicieron en casa, como no podía ser de otra forma. El anfiteatro de la playa fluvial de San Clodio acogió su regreso y las decenas de asistentes se rindieron ante el variado repertorio del grupo, compuesto por temas folk interpretados con instrumentos modernos y en el que no falta un tema dedicado al geoparque Montañas do Courel.

"A resposta foi abrumadora e a xente estaba moi contenta de ver que volvía o grupo", señala Roberto Castro. Hasta ese momento, la mayoría de los miembros habían comenzando a ensayar asistiendo a clases de música, pero nunca habían actuado de cara al público. Aún así, "demostraron unha impresionante capacidade de control dos nervios", cuenta Roberto.

Todos ellos vivieron "unha noite moi especial", indica Mario González, de 18 años, uno de los integrantes. Relata que lo pasaron "moi ben, tras moitos ensaios nos días previos para que saíse todo perfecto". El suyo es un caso especial, pues es uno de los tres únicos miembros de la anterior formación que aún continúan.

Sin tenerlo en cuenta a él y a Nerea Peralbo, también de 18 años y que espera regresar a la banda cuando se recupere de una lesión, las edades de los miembros del grupo están entre los 8 y los 14 años. Y es que, además de la calidad de sus directos, que nada tienen que envidiar a formaciones de renombre, si por algo destaca la nueva Banda Folk es por la juventud de sus participantes, a los que el paso por esta banda "lles deixa unha marca importante para o futuro", apunta Roberto Castro, que en esta nueva etapa tiene otra gran motivación. Entre los miembros están sus hijos Anxo y Xesús, lo cual le anima mucho "a seguir con esta actividade que xa leva 20 anos en marcha", dice.

PLANES. Tanto los integrantes, como sus familias y el director de la banda esperan que la renovada formación pueda seguir los pasos de su antecesora, que llegó a publicar su propio disco y ofreció numerosos conciertos por toda Galicia. "Era unha media de 20 actuacións por ano, moitas delas solidarias, o que tamén lles permitiu darse conta da importancia de axudar aos demais", indica Roberto Castro.

El nuevo grupo aspira a recuperar estos actos. En los próximos meses seguirán con los ensayos y empezarán "a buscar fórmulas para programar concertos".

También esperan conseguir financiación para instrumentos y aparatos tecnológicos y continuar así la línea marcada en los últimos 20 años por el Concello de Ribas de Sil, con importantes inversiones en material que posibilitan que puedan servirse siempre de medios propios, sin recurrir a alquileres que encarecerían mucho los conciertos que ofrece la banda.

REINICIO. Cada cierto tiempo la Banda Folk de Ribas de Sil se ve obligada a comenzar desde cero. El motivo principal es que los jóvenes que la forman comienzan a tener dificultades para compatibilizar los estudios lejos de la zona y la música, pues son necesarias varias horas de ensayo antes de salir a los escenarios.

Es lo que ocurrió en el mes de junio de 2019, cuando la pasada generación anunciaba su adiós tras cinco años de muchos viajes y "magníficas experiencias", destacaron entonces.