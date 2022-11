La música, una pasión que da libertad

Candela Callejo Fernández viene de una familia de cantantes. Su padre es Miguel Callejo, Micha, maquinista de profesión e integrante del grupo Deloreans por devoción. El yayo de Candela, zaragozano, canta jotas que las borda y la madrina y la prima de esta joven ya grabaron algún tema musical. Con esos antecedentes había dos opciones: o que Candela cantase desde la cuna o que detestase ese mundillo. Y la cosa tardó en decidirse.

Con nueve o diez años a Candela, que ahora tiene 17, le gustaba cantar, pero lo hacía a solas, cuando nadie la escuchaba, en la ducha o en su habitación. Un día la escuchó su madre, de primeras pensó que era al altavoz de música que la niña llevaba con ella, pero cuando prestó atención se dio cuenta de que aquella voz era la de su hija.

Le gustó lo que oyó y le propuso a Candela que le cantase algo a los de la familia. "Les pedí que se diesen la vuelta, porque me moría de vergüenza", recuerda la joven. Y así lo hicieron. Todos percibieron el talento y la animaron a asistir a algunas clases de canto.

Con once años se anotó en una escuela y no le fue mal pero con el tiempo se le hizo muy pesado. "Me agobiaba fácilmente, estaba triste y no disfrutaba de lo que hacía así que lo dejé", explica. Un tiempo después su madre le comentó que habían abierto un centro nuevo, con otro enfoque que podría encajarle. La animó a que probase, sin presión. Si le gustaba bien, y si no le gustaba, pues bien también. "Y la primera clase me encantó. Había más libertad y yo podía proponer temas y estilos. Conocí otra manera de enfocar mi pasión de la mano de Antoaneta y de Creativa (la escuela)", añade la joven.

Explica Candela Callejo que siente pasión por la música y que es algo "que me libera". De hecho, se apuntó a clases de guitarra para respaldar su faceta como cantante y también llegó a plantearse estudiar piano.

Dice que es más de graves, que los agudos no se le dan mal pero no tiene tanto recorrido y se siente cómoda con los temas de Adele, Anastacia o Amy Winehouse.

COMPOSITORA. Tiene además alma de compositora y suma decenas de letras a su repertorio. A una de ellas, en inglés, le puso música ella misma con la guitarra y para la otra, en castellano, contó con el respaldo de un grupo de amigos con los que ensaya cada sábado y que planean saltar al escenario hacia Navidad. "La música es prácticamente de ellos. Nos entendemos bien y llevamos un tiempo preparándonos pero es un paso que cuesta dar. Queremos comenzar con algunas versiones y con esos dos temas propios y, a medio plazo, nos gustaría seguir hacia los temas propios", comenta Candela "pero por ahora todo son planes, no hay nada concreto", advierte esta joven.

Durante mucho tiempo Candela seguía pidiéndole a su público que se diese la vuelta cuando cantaba pero poco a poco fue superando ese miedo escénico. "Mi primera actuación fue con doce años con unas compañeras y me costó mucho ponerme delante del público. En solitario, la primera vez que actué fue de la mano de Creativa, pero fue más sencillo porque en esta escuela también gané confianza". Si su grupo da el salto, actuar en público ya no será un problema.

Callejo dedica a la música muchas hora al día y barajó dedicarse a ella de manera profesional. Pero para el próximo curso le gustaría estudiar Medicina. "Fue una decisión difícil. La Medicina también me gusta, veo vídeos de operaciones y desde pequeña tuve la idea de estudiarla. La música me libera, pero me da vértigo ese mundo en el que es tan complicado hacerse un hueco", señala.