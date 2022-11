La música le echa un pulso al deporte

Tiene 15 años pero la agenda de Ainhoa Pérez López está al completo. Esta joven monfortina se organiza cada semana para sacar adelante sus estudios en el colegio Escolapios de Monforte (cursa cuarto de ESO), dedicarse a su pasión por la música y el canto y atender a los entrenamientos de voleibol, ya que está en el equipo de cadetes del Ribeira Sacra.

Explica Ainhoa que el secreto es "llevar todo al día" porque si se desajusta la rueda, todo se complica. Añade que sus padres le insisten en que si se siente agobiada tiene total libertad para dejar alguna actividad pero, por el momento, ella no se lo plantea.

Si tuviese que escoger entre el deporte y la música sería "una decisión difícil", apunta. El deporte le da energía, compañerismo y le encanta la adrenalina de la competición. Primero estuvo en el club Campelas de patinaje pero llegó el covid, la actividad se suspendió y por el momento esta entidad no empezó a rodar de nuevo. Sin patinaje con el que desconectar, Ainhoa se buscó otro deporte y comenzó con el voleibol. "Llevo dos años y estoy encantada con la disciplina. Juego con el equipo cadete y adoro salir a la pista, la competición me motiva", explica la joven.

En cuanto a la música, lo lleva dentro. Empezó de muy pequeña en el conservatorio Mestre Ibáñez de la ciudad del Cabe y allí sigue asistiendo a clases de coro y piano. Cursa el tercer grado profesional de piano y reconoce que es un instrumento complejo. "Lo que más me cuesta son los temas más antiguos, el clásico, me siento más cómoda con la música más reciente", explica.

El coro también le apasiona pero siempre tuvo el sueño de ser cantante solista y por ello hace unos cuatro años se apuntó a la escuela de música Creativa. "Compatibilizo el conservatorio con la escuela y me va bien. En Creativa estoy con Antoaneta y es una profesora con la que me entiendo muy bien", resalta. Además, el piano y la voz se retroalimentan, para Ainhoa la música es un conjunto y lo que aprende en un instrumento le sirve también para otro.

Explica que no tiene preferencias sobre estilos, que depende mucho de las canciones. "Me gusta cantar aquellos temas que son adecuados para mi voz, en los que estoy cómoda", dice. En su lista de preferidos están ‘Someone like you’ de Adele, ‘I’m not de only one’ de San Smith o ‘Vas a quedarte’ de Aitana. De hecho, fue esta última artista con la que afianzó el gusanillo del canto en modalidad de solista. "Soy fan y me gustaría llegar a cantar como ella", explica la joven monfortina.

EL FUTURO. Por el momento Ainhoa no ha decidido si se dedicará a la música o el deporte de manera profesional. "Me pasan muchas cosas por la cabeza. Es cierto que desde pequeña siempre quise ser cantante pero bueno, también barajo otras opciones", apunta. Por ejemplo, no descarta formarse en el mundo de la empresa y que ello le permita dedicarse de alguna manera al mundo de la moda, pero, con quince años, todavía tiene tiempo de decidir y de ver qué alternativas le plantea la vida.

Su prioridad es disfrutar del día a día, sacar adelante sus pasiones y que los estudios no se resientan. "Es cierto que a veces para algún examen voy más apurada, pero por ahora quiero seguir disfrutando de todo. Por la semana entreno, voy a seis horas de clases de música entre unas disciplinas y otras y también a clases de inglés y matemáticas fuera del colegio. Además, hago las tareas escolares diarias. Los fines de semana tengo más tiempo para centrarme en los estudios y también aprovecho para ensayar o competir, si tengo partido", relata la joven monfortina.