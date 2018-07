La música desbordó la Ribeira Sacra

Si el viernes fue una jornada intensa en cuanto a conciertos y actividades complementarias dentro del festival 17º Ribeira Sacra, lo de la jornada del sábado desbordó las expectativas creadas.

Todo comenzó a las dos y media de la tarde en el entorno de la bodega Regina Viarum, un lugar privilegiado dentro de la subzona de Amandi, con un concierto que no dejó indiferente a ninguna persona que se acercó a tales horas hasta el lugar. Uno de los que no quiso perderse la cita lo resumió diciendo que "había merecido la pena, y mucho".

Pero el epicentro del 17º estaba en pleno centro de Monforte, en lo alto del monte San Vicente do Pino, en el entorno del Parador de Turismo, donde a partir de las ocho de la tarde actuaron Woodss, Fuckaine, Puerto Candelaria y Freedonia, para cerrar el concierto, bien pasada la una de la madrugada, Coque Malla, con la actuación estrella del festival.

Se trató de un concierto para el que fue necesario retirar invitaciones. Que no fuese gratuito no impidió que el entorno del Parador y de la antigua iglesia conventual se llenase de público de todas la edades para participar en lo que algunos no dudaron en calificar de "un evento único".

El festival 17º Ribeira Sacra se cerró en la mañana del domingo con un taller de creación titulado Los secretos del vermú, impartido en la bodega Vía Romana de Chantada, donde además hubo una degustación de tapas elaboradas con productos típicos de la comarca.

Los actos continuaron a la una de la tarde en la Praza de Galicia de Chantada, donde ofrecieron sendos conciertos los grupos De Vacas y Bifannah.

A la misma hora, muy cerca de la villa del Asma, en el pueblo de Belesar, también se celebró un concierto de Holly Miranda.