El mundial de carreras de aventuras generará 200.000 euros de beneficio

El campeonato del mundo de carreras de aventuras, que saldrá el próximo domingo de Monforte, supondrá un retorno económico para la provincia superior a los 200.000 euros. Así lo prevé la Diputación de Lugo, que colabora con la prueba con una aportación de 60.000 euros.

Este beneficio saldrá de la presencia en Galicia -la competición, que se alargará hasta el 9 de octubre, pasa por las cuatro provincias- de 600 personas entre participantes (hay inscritos 769, de 94 equipos) y acompañantes. Además, el evento será retransmitido a través de medios de comunicación y redes sociales, donde se espera una audiencia por encima de los 7,5 millones de personas.

Es la primera vez que Monforte es sede de la final de un campeonato del mundo de cualquier disciplina deportiva

Todo ello a pesar de que este deporte aún no es muy popular en España, que no acoge una final del campeonato del mundo desde 2010, cuando se celebró en Castilla y León. De hecho, aquella fue igualmente la última ocasión en que tuvo lugar la prueba en Europa. Los anfitriones de las últimas ediciones fueron Sri Lanka en 2019 (aunque no llegó a disputarse por culpa de los atentados terroristas ocurridos en el país asiático aquel año), Isla Reunión en 2018, Estados Unidos en 2017 y Australia en 2016.

El director de la carrera, Pablo López, destaca que las grabaciones que se hagan durante la competición servirán también para elaborar un documental de una hora de duración. Se emitirá en más de 90 países a través de canales como National Geographic.

Por otro lado, es la primera vez que Monforte es sede de la final de un campeonato del mundo de cualquier disciplina deportiva, como subrayó en su día el alcalde y presidente de la Diputación, José Tomé Roca.

REPERCUSIÓN. Pablo López explicó que la candidatura gallega para albergar la final del campeonato del mundo fue designada por la organización hace dos años. Antes se habían celebrado -en 2015, 2017 y 2019- tres pruebas de las series mundiales. Hay un total de doce al año y una es elegida la final. "Galicia puede ser muy importante como destino de aventura", valoró Pablo López.

El director de la carrera, llamada Raid Gallaecia-AR Championship, añade que el nivel de los competidores será muy alto en Monforte. Tomarán la salida once de los doce equipos que ocupan las primeras posiciones de la clasificación mundial.

Entre los 94 conjuntos inscritos, una cifra récord en la historia de las carreras de aventura, se encuentran los franceses 400 Team Naturex, actuales líderes de la tabla, Lozere Team2Raid y Hoke One One. Francia es uno de los países de Europa con más tradición en esta disciplina.

También se darán cita desde el domingo los ecuatorianos Movistar-Terra Aventura y Life Adventureteam Imptek, el español Torpedo-Vidaraid, los suecos ARSweden y Swedish Armed Forces Adventure Team, el Estonia Ace, el ruso Blizzard o el checo Black Hill-Salomon, entre otros.