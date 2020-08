El brote de Covid-19 originado en un edificio de la Rúa Duquesa de Alba va menguando poco a poco la actividad social en Monforte. El Ayuntamiento ha cancelado por precaución varios eventos previstos para los próximos días, decisión que han tomado también algunos municipios colindantes como Sober o A Pobra do Brollón.

Los contagiados afectados por este brote ya llegan a los 40 y este jueves se efectuaron en el hospital comarcal más de 100 pruebas PCR. Está previsto que se hagan más en los próximos días.

Positivo un trabajador de una residencia

Un trabajador de la residencia Domus Vi de Monforte ha dado positivo en Covid-19. La persona contagiada lleva todo el mes de vacaciones, por lo que no acudió a su puesto durante el periodo de incubación del virus. La dirección de la residencia ha decidido por precaución prohibir las salidas y visitas.



Burguer King de Abella

​En Lugo capital, un trabajador del Burguer King de Abella dio positivo, aunque ocurrió durante su periodo de vacaciones. A otros empleados se les hicieron PCR y el resultado fue negativo.

Con el ánimo de frenar esta expansión del coronavirus por la ciudad más poblada de la Ribeira Sacra, numerosos negocios decidieron por su cuenta cerrar indefinidamente hasta que la situación se alivie. Tampoco habrá Feira do Libro, prevista para la semana que viene y cancelada el pasado miércoles por la administración local ante la avalancha de contagios.

La misma suerte han corrido la feria mensual del día 24 y el campamento deportivo de verano, cuya última sesión iba a tener lugar este viernes. Dos clubs, el Val de Lemos (baloncesto) y el Ribeira Sacra (voleibol), tenían igualmente programados sendos campus para las próximas fechas y han optado por cancelarlos.

Sober ha reaccionado ante esta preocupante situación en la vecina Monforte, donde hacen vida muchos de sus habitantes. El Ayuntamiento ha dado por finalizada antes de tiempo la temporada de baños en la piscina y el gimnasio municipal estará cerrado hasta nuevo aviso. Otro evento cancelado es el concierto de la banda de música previsto para el domingo en Os Chancís.

En A Pobra do Brollón también se han tomado decisiones. El centro día permanecerá cerrado al menos durante 15 días y el servicio de atención en el hogar se limitará a los casos de mayor gravedad como medida cautelar.

Los eventos culturales organizados por el Ayuntamiento, como el torneo de pinchadiscos programado inicialmente para este viernes, han sido también suspendidos. "Non temos constancia de ningún contaxio no noso municipio, pero o virus non entende de fronteiras", valoró el alcalde, José Luis Maceda.

Mientras, el inmueble donde se registró oficialmente el brote permanece confinado y vigilado por la Policía Nacional. Algunos vecinos del bloque han solicitado ayuda para que les hagan llegar comida y víveres para pasar el periodo de cuarentena que les corresponde.

Fuentes policiales han confirmado además que en el edificio en cuestión se produce habitualmente un importante movimiento de personas, por lo que es muy probable que en las próximas horas se realicen numerosas PCR. Muchas de las pruebas se efectuarán a hombres mayores.