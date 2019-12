Un cazador en el punto de mira en Chantada

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha expresado su "mayor repulsa ante el inexplicable acto de agresión contra una perra por parte de su dueño" en la zona de Chantada, a la que disparó y arrastró moribunda con una cuerda. Además, anunció su intención de presentar una querella contra «este sujeto, cuyos actos no tienen cabida en ningún grupo y mucho menos en la cinegética». La asociación añadió que los perros son siempre los mejores compañeros en el desarrollo de la propia actividad cinegética y en la vida cotidiana.

Desde la Real Federación Española de Caza y de su filial en Galicia señalaron que, "si realmente ese individuo tiene licencia de caza, vamos a poner en marcha a todo nuestro gabinete jurídico para que no vuelva a practicar la actividad cinegética en su vida", destacó el presidente de la RFEC, Ignacio Valle López-Dóriga.

Además, precisó que ya se les ha propuesto a las comunidades autónomas que cada vez que un cazador sea identificado en un vídeo con un comportamiento semejante se le quite la licencia de caza de por vida.

CRIMINALIZAR. Por otro lado, desde la RFEC se ha remitido un burofax exigiendo una rectificación a distintos medios de comunicación que, dijeron desde este organismo, están aprovechando actos como este para "criminalizar a los cazadores", cuando el individuo no está practicando la actividad cinegética, no va vestido de caza ni es un perro de caza, y su condición de tener o no licencia de caza o una escopeta no es inherente a una persona que tenga intención de maltratar a un animal.

"No entendemos cómo distintos medios contribuyen a generar odio contra nuestro colectivo, cuando somos los primeros que condenamos este tipo de actos y cuando el acusado no está practicando en ningún momento la actividad cinegética", insistió el presidente federativo.

MÁS DENUNCIAS. Varios grupos animalistas ya anunciaron que se personarán como acusación particular en este caso, mientras que el Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo estudia llevar a cabo una acción similar.

El autor de los hechos, un hombre de unos 60 años de edad que se dedica al sector agrícola en la localidad de Soilán do Monte, podría ser acusado de un delito de maltrato animal y enfrentarse a una pena de un año de prisión.

En caso de que fallezca el perro, cuya vida intentan salvar en el hospital veterinario Rof Codina de Lugo, la pena se elevaría hasta los dieciocho meses de cárcel.

Además, la Consellería de Medio Ambiente podría inhabilitar al agresor para la tenencia de animales durante diez años y sancionarlo con una multa de 30.000 euros por disparar intencionadamente a los animales, considerada esta una infracción muy grave, tal y como destacaron los grupos animalistas consultados al respecto y que no dejan de estar asombrados por la crueldad del vecino de Chantada hacia su perra.

Miles de firmas en la plataforma change.org para pedir justicia