Mucho desnivel y largas distancias

Al quirogués Alberto Alanís le entró el gusanillo por la bicicleta en 2009, a los 22 años. Al principio, cuenta, hacía rutas con el objetivo de conocer el entorno. Siempre le había sorprendido el pico Pía Páxaro o el Alto de A Moá y para recorrerlos "o iba en todoterreno o en bicicleta". Y él eligió lo segundo, seguramente sin saber que acabaría siendo una afición a la que dedicaría tantas horas.

Y es que Alberto Alanís no baja de las cinco o seis salidas en bicicleta de montaña a la semana. Cree que vive en un lugar "privilegiado" para ello y, de todas las rutas posibles por la comarca, elige la que lleva a la zona de despegue de parapente de Vilañán, con unas sorprendentes vistas del valle.

Además de Quiroga, no se le escapa una pista en Ribas de Sil ni en O Courel. Dice que su ruta favorita allí es la que va de Froxán a A Seara, pasando por Folgoso, Pía Páxaro y la Devesa da Rogueira.

"La primera vez que subí a la montaña desde el incendio se me caían las lágrimas", comenta

Cuando el incendio dio una tregua se montó en su bicicleta y recorrió este trayecto. "Me dijeron que no fuese, pero al final decidí subir y se me caían las lágrimas", señala Alberto, quien, sin embargo, destaca que desde Seoane no hay rastro del fuego.

Desnivel

Lo que más le gusta son "los grandes desniveles y las distancias largas". Por eso, su prueba preferida es la Copa de España Ultra Maratón, carreras de entre cinco y siete horas, de más de 100 kilómetros y con recorridos difíciles y de gran dureza.

Estas competiciones le llevan por toda España y, de hecho, en septiembre se desplazará a la Sierra de Cazorla, en la provincia de Jaén, para una prueba de la Copa de Maratón, que son distancias algo más suaves.

Su objetivo es acabar entre los cinco primeros en la categoría Ultra y estar entre los 20 mejores del Maratón. Pero no es algo que le obsesione, ni mucho menos, porque Alberto insiste en que "esto para mí es un hobby, una pasión, y no le doy mucha importancia a los resultados, aunque una vez que me subo a la bici siempre intento hacerlo lo mejor posible".

"Empezó a competir en 2015 en una prueba en Vigo y en 2017 di el salto a las nacionales", añade

Ya son más de 130 las pruebas en las que ha participado desde que en 2015 se anotó a su primera carrera competitiva en Vigo. Poco a poco, se fue adentrando en el circuito gallego y en el 2017 comenzó a probar suerte en las pruebas nacionales, ya en las filas del Burgas Bike Team, su actual equipo.

Embajador

Alberto insiste en lo "espectacular" que es el geopaque Montañas do Courel tanto para entrenar como para el cicloturismo, a pesar de que, dice, no hay demasiada afición por la bici en esta comarca, de la que es un auténtico embajador.

"En todas las pruebas se hacen muchos amigos, siempre coincides con gente que luego quiere venir a hacer rutas por aquí, yo siempre vendo Quiroga y O Courel allá por donde voy", señala.

Eso, junto a todos los éxitos deportivos que ha cosechado a nivel autonómico y también nacional, hicieron que el Área de Deportes del Concello de Quiroga le nombrase como deportista masculino del año en la última gala anual del deporte celebrada en el municipio. "Es emocionante que se acuerden de ti en tu pueblo", dice.