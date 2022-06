Movistar cumple su amenaza y deja sin servicio de teléfono e internet a gran parte de O Courel

El pasado mes de noviembre la compañía Movistar envió una serie de cartas a los vecinos de O Courel para anunciarles que iba a cortar el servicio de la red de cobre del que disponían. Los afectados movieron Roma con Santiago y entre sus quejas y la intervención el propio Ayuntamiento la medida se paralizó. Sin embargo, este viernes, y sin aviso de por medio, parte de los vecinos del municipio se despertaron sin línea de teléfono fijo ni de internet.

Entre los principales afectados está Xabier Trepat, que gestiona el cámping de Esperante (Seoane do Courel). Explica que llamó a la compañía y que le dijeron que la decisión de noviembre se había finalmente ejecutado. Además, esgrimieron los mismos motivos que en aquel momento. La compañía no está dispuesta a instalar la red de fibra a aquellos usuarios que estén a más de 400 metros del punto en el que la hay actualmente un punto de acceso (el cámping de Esparante está a unos 700) y para el teléfono fijo tienen que buscarse la vida con un sistema de radio, una tecnología que todos aquellos vecinos que la tienen aseguran que funciona mal.

La alcaldesa, Lola Castro, dijo que no esperaba el corte tras las múltiples gestiones hechas para buscar una solución

A Xabier Trepa, además, el corte le impedirá recuperar su número habitual de teléfono, con el que el cámping lleva toda la vida funcionando para realizar reservas.

Por otra parte, no encuentra la forma para restablecer el servicio de internet y eso es un problema gordo en este momento en el que están a diario gestionando reservas al empezar el verano. "Estamos a principios de tempada alta, se é no inverno aínda tes uns días de marxe, pero agora mesmo é un pau, non podemos atender aos clientes das reservas", afirmó muy afectado por la situación sobrevenida.

Desde que Movistar comenzó a amenazarles con cortar la línea telefónica por el par de cobre, los vecinos recorrieron todas las compañías en busca de una que le dé servicio".

El Concello y los usuarios se levantaron ayer con un corte en la red del par de cobre e indican que no fueron advertidos de ello

La alcaldesa de O Courel, Lola Castro, reconoció que el cierre del servicio de telefonía de Movistar y de el restos de empresas que usaban su línea de par de cobre la cogió "totalmente desprevenida", el entender que había un acuerdo institucional con Movistar para buscar una solución antes de dejar sin servicios al vecindario.

Lola Castro reconoció que no esperaba tal medida, la ejecutada este viernes, y que realmente desconoce el número de vecinos afectados, aunque intuye que son numerosos ya que todos dependían, independientemente de la empresa telefónica, de la red de Movistar.

Desde O Courel señalaron que han contactado con una empresa puntera en llevar telefonía e internet a los lugares más recónditos del interior de Galicia, Se trata de la firma A Túa Xanela, que en solo un año ya presta serrvicio a 4.500 domicilios del rural.