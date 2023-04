A mostra Invisibles, realizada por 14 usuarias da residencia para persoas con discapacidades xestionada por Domus VI en Bóveda, terá carácter itinerante e o concello de Sober será o seu primeiro destino.

Esta exposición fotográfica nace do proxecto Inmarcesibles, que está promovido polas traballadoras sociais soberesas Patricia González Vidal e Ana de la Torre Alvarado e que aborda a beleza real feminina lonxe dos canons de beleza establecidos para as mulleres.

No caso de Invisibles, a mostra componse igualmente de fotografías nas que as 14 usuarias do centro bovedés amosan corpos reais de mulleres que padecen algún tipo de discapacidade.

Dende o 25 de marzo ata o pasado mércores, "Invisibles" puido verse no centro sociocultural de Bóveda. Agora marchará para Sober e logo recalará en Lugo ou Vigo, entre outros lugares.

A residencia. O centro para persoas con discapacidade de Bóveda cumpre dez anos de servizo e atende actualmente un total de 116 usuarios procedentes de todos os puntos de Galicia.

O mes pasado, a conselleira de Política Social, Fabiola García, anunciou un proxecto para ampliar esta residencia, pois considérase que quedou pequena.

Por un presuposto duns tres millóns de euros habilitaranse 48 novas prazas. Para iso, vaise construír un edificio colindante. O alcalde, José Manuel Arias, calificou de "modélico" o traballo realizado no devandito centro.