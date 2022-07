"Morreu todo, non hai unha flor"

"Deixaron arder O Courel!". Es la frase que repite con indignación Nicolás Prieto, presidente de la cooperativa de miel Cauru, con sede en Quiroga. El monte es su medio de vida desde hace diez años y cree que "non houbo medios suficientes para frear o lume e os poucos que houbo non estaban organizados".

Como muchos otros vecinos, él mismo apagó algún fuego que amenazaba sus colmenas y eso a pesar de que en muchos puntos "non che deixaban pasar, dicían que era polo noso ben, para evitar perigo, pero a xente que ten gando non o vai deixar só e máis cando quedaban as aldeas sen ninguén que as protexese despois de desaloxar os veciños".

Nicolás Prieto, este miércoles en la sede de Cauru. C.J.G.

Muchos hicieron caso omiso y regresaron a sus núcleos después de ser desalojados, "pero foi pena que non os deixaran quedar desde o principio", lamenta, "porque antes cando había un lume viña a Garda Civil e os veciños novos intentaban apagalo".

Nicolás comprobaba este miércoles el estado de los colmenares que tiene repartidos por las zonas afectadas y el primer balance es desolador: "Das 836 colmeas que teño, un cento quedaron totalmente calcinadas e 500 moi afectadas".

Calcula que las pérdidas materiales le supondrán "como mínimo" unos 30.000 euros. Pero lo peor será verse obligado a renunciar a parte de la producción durante, al menos, cuatro campañas "porque non quedan plantas, está todo arrasado", dice.

Prieto explica que al producir miel ecológica se enfrenta a otro problema: la búsqueda de nuevas ubicaciones, ya que existen una serie de limitaciones que acotan las posibilidades. "Normalmente había que ir cara ao Courel para atopar un lugar axeitado, pero agora nin hai unha soa flor nin hai nada", relata con tristeza el apicultor.

En las colmenas que no ardieron por completo se perdieron muchas abejas, "algunhas asfixiadas e outras queimadas", pero cree que también morirán muchas de las que se pudieron salvar.

Nicolás es pesimista de cara al invierno. "Vai ser complicado que as abellas o pasen se non consigo mover as colmeas", teme.

SEGUROS. Casi la totalidad de la producción de esta cooperativa con sede en Quiroga se exporta a otros países, ya que embotellarla aquí no les resulta rentable. El incendio mermará la producción y tampoco tienen muchas esperanzas en los seguros. "Pagan 100 euros por colmea, pero iso non che da nin para poñer outra en funcionamento", lamenta Nicolás, a quien le cuesta hasta describir el paisaje que vio desde el Alto do Boi, en el límite entre O Courel y Quiroga. "Todo o que alcanza a vista desde alí está negro", dice con una mezcla de "disgusto, rabia, impotencia e ganas de chorar".