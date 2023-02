Morgan, La Costa Brava, Lontreira y Pastor Eléctrico, primeras bandas del 17º Ribeira Sacra

Morgan, La Costa Brava, Lontreira y Pastor Eléctrico son las primeras bandas confirmadas para la séptima edición del festival 17º Ribeira Sacra, que tendrá lugar del 28 al 30 de julio de este año. El cartel musical se irá ampliando próximamente y se complementará con otras actividades paralelas vinculadas con el patrimonio cultural.

El evento abre este jueves un último cupo de abonos a 65 euros más gastos de gestión. Darán acceso a los conciertos del fin de semana y al autobús interno para moverse por los diferentes escenarios y será complementado más adelante con entradas para otras actividades. Pueden adquirirse a través de la página web festivalribeirasacra.com.

Los grupos

El grupo madrileño Morgan llegará a la Ribeira Sacra para presentar los temas de su último álbum, The River and the Stone, mientras que la banda indie española La Costa Brava regresa a los escenarios en una pequeña gira después de 15 años sin actividad y harán una parada en la Ribeira para deleitar a los fans con un repaso a su trayectoria.

El grupo gallego Pastor Eléctrico. EP

Habrá, además, dos debuts gallegos en el 17º Ribeira Sacra. Pastor Eléctrico presentará en el festival sus trabajos y Lontreira tocará canciones de su primer disco, Apnea, un proyecto musical y poético con evocaciones musicales muy diversas.

La organización del 17º Ribeira Sacra dará a conocer pronto más artistas confirmados y las novedades del programa que llevará conciertos a algunos de los escenarios más singulares de la comarca, como el catamarán de Ponte do Sil o el mirador de Santiorxo.