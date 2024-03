"Montefurado es la localización perfecta para el diseño del cartel"

Los dos últimos años se han convertido en un sueño difícil de imaginar para la quiroguesa Zeltia Mateo Álvarez, que trabaja diariamente como peluquera y esteticista a domicilio y dedica el tiempo libre a su gran afición: el maquillaje de efectos especiales. La joven es un claro ejemplo de trabajo y dedicación y ha dado ahora un paso más, que le ha hecho ser reconocida por su talento representando la edición número 42 de la Feira do Viño de Quiroga a través su cartel hecho con maquillaje, donde el mundo del vino y la cultura de su municipio natal son los protagonistas.

¿Cómo se siente tras haber ganado el concurso?

Súper emocionada y súper orgullosa, la verdad. No me lo esperaba para nada, nunca me había presentado a un concurso de este estilo. Se presentó mucha gente, había mucho nivel y la verdad es que no me lo creo. Para mí es un orgullo representar así a mi pueblo.

¿Cómo se le ocurrió presentarse?

La verdad es que fue mi madre. Me dijo "oye, ¿por qué no te presentas?". Le hice caso y así fue. Cuento totalmente con mis padres, mi pareja y mis amigos. La verdad es que tengo un gran apoyo con mi gente. Quizá lo que más llama la atención de su cartel es la manera en la que se ha realizado. Lo hizo con maquillaje.

¿Cómo se le ocurrió?

Cuando realizo mis maquillajes a veces necesito utilizar alguna cartulina para hacer extensión en mi cara o en el cuerpo. El mismo maquillaje que utilizo para el cuerpo es el que empleo para las cartulinas. Como sabía que eso funcionaba en papel pensé que, como controlo y conozco esta técnica, lo haría así. Lo que a mí me representa es todo lo relacionado con el maquillaje.

¿Cuánto tiempo tardó en realizar el cartel?

Tardé más o menos una semanita. El diseño se me ocurrió rápido porque mi padre es de Montefurado. Él antes hacía vino. Es una tierra que tiene muchos viñedos y se hace mucho vino. Como pedían que se plasmara algo de aquí, de la zona, pensé que Montefurado era la localización perfecta para hacer el diseño del cartel.

¿Tuvo alguna complicación?

Tenía previsto hacerlo en un tiempo que no pudo ser porque me tuve que mudar y al acabarlo me di cuenta que había cometido un error con la fecha y lo tuve que corregir. Di muchas vueltas sobre si presentarlo o no presentarlo porque no sabía cómo solucionarlo. Cuando lo terminé, no me gustó, veía muchos defectos. Al final mis padres y mi pareja me dijeron: "Presentalo igual, no pierdes nada". Y al final pasó lo que pasó (ríe).

¿Cuándo nace su inquietud? ¿Cuándo se da cuenta de que su objetivo es el cine y el maquillaje corporal?

Pues la verdad que cuando regresé al pueblo y empecé a trabajar aquí en una peluquería. Pensé qué estaba haciendo con mi vida. Me gustaba mi profesión pero me di cuenta de que quería dedicarme a algo que me llenase más y lo que me llena es el maquillaje. Me formé con varios cursos en modalidad online, porque al estar aquí, ya trabajando y viviendo, me tenía que desplazar bastante para hacer un curso presencial y no tenía tiempo suficiente. La economía tampoco estaba como para irme de aquí.

¿Ha podido avanzar en su propósito de acercarse al mundo del cine este último año?

He participado en el corto ‘Amor viaixeiro’, de una chica de mi pueblo que estaba estudiando Audiovisuales y me llamó para maquillar a los actores y actrices. La verdad es que me gustó muchísimo y lo disfruté un montón. El año pasado tuvo la oportunidad de aparecer en la Televisión de Galicia, en Antena3... Fue invitada al festival Fancine de Lemos y, como ha dicho, participó en el documental ’Amor viaixeiro’, un cortometraje premiado por Netflix.

¿Cómo se sintió ante estos avances?

Me sentí como en una nube, no me lo creía. Para mí todo lo que me lleva pasando a lo largo de estos dos o tres años es difícil de asimilar. Es muy fuerte. No me esperaba que con las redes sociales se pudiera avanzar poquito a poco. Es todo maravilloso la verdad. Su profesión es la de peluquera y trabaja a domicilio, acercando su trabajo a muchas personas a las que, quizá, les costaría desplazarse hasta un centro físico.

¿Tiene intención de instalarse en un local o tiene pensado seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora?

De momento no tengo pensado montar nada nuevo. Quiero seguir así. Hasta el momento me está yendo muy bien y espero que dure.

¿Qué es lo que más le llena del trabajo que hace?

La gente. El cariño con el que me tratan, cuando me llaman y que quieran que yo vaya a sus casas. La gente es lo que más me llena, su confianza.

¿Cuánto tiempo lleva siendo autónoma en el medio rural?

Hace cinco años. Empecé y estalló la pandemia de covid. Tuve un poco de miedo e incertidumbre al no saber qué iba a pasar y si estaba realizando bien mi trabajo. Claro, al no ser muy conscientes de las medidas que había que tomar… Yo me metía en casas ajenas. Había días que sentía miedo e intentaba trabajar con la mayor precaución posible, pero luego se fue pasando con el tiempo.

¿Tiene algún proyecto, ya sea formativo o profesional, a corto o a largo plazo del que pueda hablarnos actualmente?

En este momento me siento un poco saturada con el trabajo y tengo un poco parados mis planes. Pero pretendo seguir formándome y estudiando. Trataré de aprovechar todas las oportunidades que se me presenten para seguir avan- Zeltia Mateo suele practicar con ella misma. zando.