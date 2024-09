Montañas do Courel logra la tarjeta verde como geoparque mundial de la Unesco

El geoparque Montañas do Courel, título concedido por la Unesco en 2019, ha pasado varios controles por parte de este organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (Onu) desde entonces y ahora acaba de revalidar su designación con la máxima puntuación, que le otorga la tarjeta verde.

Ello implica que los inspectores de la Unesco que estuvieron semanas atrás en la comarca que comparten los ayuntamientos de Ribas de Sil, Quiroga y O Courel consideraron muy positivas las acciones desarrolladas, así como los proyectos de futuro y que no volverán a evaluar el territorio hasta 2028.

El presidente del territorio, Roberto Castro, indicó que tenían unas "espiña cravada", que no era otra que en la última inspección de la misión de la Unesco, en 2022, a pesar de que todo apuntaba a la máximo reconocimiento al trabajo realizado recibieron una tarjeta amarilla. Ello supone la existencia de una serie de deficiencias que es preciso corregir. Castro señaló que entre ellas estaban algunas relacionadas con la señalización de espacios y rutas y, sobre todo, que no se contaba con un organigrama de personas encargadas de gestionar el geoparque.

Roberto Castro manifestó que no ha resultado nada fácil al geoparque arreglar el aspecto organizativo, pues hasta ahora quien ejercía como gestor y consultor del organismo era el responsable del GDR Ribeira Sacra-Courel, Martín Alemparte, quien ha sido fichado para dirigir la Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria. Su puesto será asumido por el presidente del grupo y se espera la incorporación de un técnico que lo ayude. En este sentido, está en marcha una convocatoria pública para seleccionar a una persona que asuma tal puesto. Se presentaron 79 personas, quedando finalistas siete que mañana pasarán una entrevista personal que será definitiva, además del currículo de cada uno, para la elección final.

Roberto Castro agradeció el trabajo desinteresado de Martín Alemparte para que Montañas do Courel sea a día de hoy un geoparque mundial, a la vez que espera que, en la medida de sus posibilidades, siga colaborando con el destino turístico.

Y es que Roberto Castro comentó que la existencia del geoparque hay que agradecérsela a todas aquellas personas que a lo largo de los últimos años han trabajado de forma desinteresada para consolidar el destino.

Se refirió a numerosos científicos que aportaron estudios novedosos sobre la fauna, la flora y el patrimonio del territorio; del tejido social y empresarial de la comarca y al empeño de los tres ayuntamientos que integran el geoparque para que el título no fuese flor de un día.

"Sen o traballo do tecido social e empresarial da comarca o xeoparque non sería a día de hoxe unha realidade e menos cunha carta verde que fala dun bo facer que pretendemos revalidar en 2028", destacó el presidente del geoparque. Montañas do Courel tiene un problema de financiación. Cada uno de los tres municipios que integran el grupo aporta anualmente 15.000 euros; cantidad a la que se suma otra de 25.000 procedente de la Diputación de Lugo.

Por su parte, la Xunta de Galicia colabora de forma puntual. Roberto Castro considera que las administraciones públicas deberían implicarse desde el punto de vista presupuestario en apoyar el primer geoparque amparado por la Unesco existente en Galicia. Destacó que ese apoyo es mínimo por partes de las instituciones y que Ribas de Sil, O Courel y Quiroga no disponen de unos presupuestos municipales tan altos como para destinar más dinero al geoparque, "Sería unha grande alegría que desde a Xunta se desen conta do traballo que facemos, case desinteresado, e nos apoiasen máis", subrayó.