Montañas do Courel, el inicio de un destino

El 12 de abril de 2019 el territorio Montañas do Courel —formado por los municipios de Folgoso do Courel, Quiroga y Ribas de Sil— se convirtió en el primer geoparque de Galicia amparado por la Unesco. El organismo dependiente de las Naciones Unidas fallaba a favor de una candidatura presentada dos años antes y que buscaba la forma de proteger un territorio de alto valor geológico, impulsar el turismo sostenible y favorecer la economía local.

Cuando Montañas do Courel empezaba a rodar llegó la pandemia y las restricciones que impuso el covid frenaron el impulso inicial de la declaración. Ahora que todo coge ritmo de nuevo, vecinos y agentes del territorio hacen balance del significado real del título y coinciden en que, aunque se avanza lento, el apoyo de la Unesco ha servido para unir el territorio, crear un discurso conjunto y darle visibilidad. Insisten en que queda mucho por andar y por hacer pero añaden que cada vez son más los que les visitan atraídos por la figura del geoparque.

"O sector privado tamén pon en marcha as súas medidas relacionadas co xeoparque", indica Roberto Castro



Roberto Castro es el presidente del colectivo creado para impulsar Montañas do Courel y si de algo está orgulloso es del compromiso de la sociedad civil con el proyecto. "A candidatura xa xurdiu de abaixo cara arriba, dos veciños, dun grupo de xente moi comprometida co territorio, pero agora, nestes tres anos vimos que por exemplo, o sector privado xa se une ás iniciativas do xeoparque e eles mesmos promocionan actividades relacionadas", dice.

Castro explica que, por el momento, no tienen cifras que les digan cuánta gente se acerca al territorio desde que cuenta con el amparo de la Unesco pero insiste en que "chega máis xente e coas ideas máis claras do que pode atopar aquí".

Mirador de As Fontes. M.C.

EL SECTOR. Guillermo Díaz Aira e Iván Álvarez Merayo pusieron en marcha Coureleando, una empresa que organiza rutas por todo el territorio del geoparque. Cuentan con alternativas para todos los perfiles. Desde rutas con escolares, propuestas para amantes del senderismo y el paisaje, otras para aquellos que buscan geología o botánica y también para los que quieren un contacto más estrecho con la montaña, la espeleología o el barranquismo.

Coureleando arrancó ya con el geoparque en marcha, pero tanto Díaz como Álvarez llevan años trabajando en la zona. Explica Guillermo Díaz que la pandemia fue "un duro golpe" porque se perdió ese impulso inicial que da la declaración. Con todo, ahora, con la señalización lista y con muchas actividades arrancando de nuevo, "a xente xa é máis consciente do xeoparque. Tanto os propios veciños coma os que chegan de fóra", añade. Se nota, según dice, en la consolidación de negocios locales vinculados al turismo y al geoparque, aunque todavía se echa en falta "oferta de hostalaría na zona de O Courel especialmente para a tempada baixa. Para comer, hai que baixar moitas veces a Quiroga".

"Hai moito patrimonio xeolóxico oculto, cómpren investimentos para sacalo á luz", dice Guillermo Díaz

Añade este profesional que el geoparque abarca un amplio abanico de visitantes, amantes de la naturaleza, otros que se acercan por la geología y señala el turismo deportivo. "Sempre se lle trata coma ao irmán feo do turismo, pero a xente que vén polo barranquismo, as carreiras e a espeleoloxía é moi fiel, sempre repite", dice. Por ejemplo, el Quiroga Trail reunió a 1.350 corredores, muchos de ellos llevaban medio año acudiendo al propio geoparque para entrenarse.

Otro aspecto que echa en falta es que se abran excavaciones y prospecciones geológicas. "Os recursos que hai actualmente ao descuberto visítanse rápido, compre sacar máis patrimonio á luz, que hai moito. Precísanse recursos económicos para iso", concluye.

En el sector de los alojamientos indican que el destino está todavía empezando a configurarse. Juan Luis Vázquez lleva la gestión del albergue de Quiroga (con la firma Tourgalia), de la Casa Estanco (alojamiento y restauración del grupo Socratea) y de la bodega Casa Outeiro. Este profesional insiste en que el destino está todavía en una fase muy inicial y que queda mucho por hacer en dotación de infraestructuras y servicios, pero también reconoce que "cada vez se ve más gente con mochilas y mapas por Quiroga, que no son peregrinos", detalla.

Mirador del geoparque cubierto de nieve. M.C.

Añade que la pandemia ha sido un arma de doble filo. De un lado, las empresas del sector turístico estuvieron paralizadas, con pérdidas y tuvieron que destinar todos sus recursos a sobrevivir. "No pudimos invertir en publicidad y promoción todo lo que estaba previsto y eso lo arrastraremos un tiempo", comenta.

Del otro lado, las dificultades para viajar en los últimos dos años ha provocado que "un público nacional que en circunstancias normales se hubiese marchado a otros países, se interesó por nosotros, por nuestra oferta de naturaleza. Algunos repetirán y otros se lo contarán a sus amigos, el efecto boca a boca", señala el empresario.

"Tenemos atractivos para se un destino turístico, ahora queda crear servicios de calidad para los visitantes", comenta Juan Luis Vázquez



Juan Luis Vázquez insiste en que la zona tiene recursos y atractivos para atraer al visitante y que ahora hay que crear destino, conformar una oferta de servicios que complete eso. "Nosotros creemos que la zona tiene muchas posibilidades y hemos invertido aquí 2,5 millones de euros, pero ahora queda rodar", concluye.

PYMES. La empresa Caurelor nació en el año 2006 y está centrada en la venta de castañas en distintas elaboraciones así como mermeladas, zumos y miel de cosecha propia. Durante gran parte del año acoge visitas en las que se muestran su trabajo diario. Verónica Núñez explica que el geoparque Montañas do Courel es un impulso impagable por varios motivos. El primero de ellos, que los pone en el mapa y les define como destino. El segundo, que pone en valor los recursos que les rodean y, el tercero, que atrae un turismo de calidad. "A xente que se achega aquí polo xeoparque trae unha formación, unha base e unha sensibilidade especial cara o territorio. Valoran especialmente o noso traballo", insiste.

Verónica Núñez declara que "o xeoparque trae turismo de calidade, xente que valora moito o que temos aquí e o que facemos"

Como sus compañeros de sector, reconoce que la pandemia ha frenado el crecimiento, pero todo se encarrila de nuevo.

7.000 visitas a los museos

Montañas do Courel permite observar una parte de la historia geológica del planeta Tierra, el Paleozoico inferior y medio, y en menor medida también finales del terciario y el cuaternario. Aunque no hay cifras de la gente que se acerca al total del territorio, por los dos museos de Quiroga una de sus referencias, pasan 7.000 personas al año.



Divulgación. En estos tres años el geoparque participó en la Semana de Geoparques Europeos, apoyó muestras y ferias locales jornadas para dar a conocer el territorio entre los escolares, campos de voluntariado y conferencias.

Infraestructuras. Se trabajó en la señalización de los recursos, la apertura y consolidación de rutas, la creación de una red de miradores y este fin de semana se abre el Centro de Interpretación de la Minería Romana de Ribas de Sil.