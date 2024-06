O monfortino Suso Vila publica un poemario que captura "momentos de vida"

O vindeiro 15 de xuño (ás 20.00 horas no Casino Ateneo de Monforte) Suso Vila presenta Estanque de tormentas. Eros e Thánatos, unha obra de poemas que ía para exposición, non para libro, e na que aborda o "proceso creativo en xeral", detalla o autor. "Todo o que facemos na vida é proceso creativo", insiste.

Suso Vila conta que xa de neno lle gustaba ler e escribir. O seu pai, Jesús Vila, policía de profesión; traía da comisaría unha especie de cadernos de gran tamaño que o cativo usaba para debuxar e escribir. "Nesas follas escribín una novela de extraterrestres nunha época na que me gustaba moito a ciencia ficción", di.

Toda unha vida coa escritura

O gusto pola poesía chegou na adolescencia. Cando estudaba no instituto Río Cabe facía poemas e relatos, publicaba algunha peza na revista escolar e tamén se presentou a algún concurso de redacción, gañou cando menos un, que recorde.

A escritura está en todas as etapas da vida de Suso Vila. Este mozo deixou Monforte para estudar Dereito en Madrid e alí coñeceu "a unha serie de xente con preocupacións e gustos comúns. Montamos o colectivo Ondina, que organizaba recitais e algún outro evento literario. Publicamos unha serie de obras entre elas unha miña: El aliento de la medusa. Eu calculo que daquelas tiña entre 18 ou 19 anos", engade.

Este monfortino residiu en Madrid e despois regresou á súa cidade natal. Exerceu de avogado pero pouco a pouco cursou Historia e iso abriulle a porta cara unha nova profesión na que entrou en tempos de pandemia: a docencia. "En realidade —apunta— a miña vocación é a de mestre, o Dereito non era vocacional. Agora estou feliz co meu traballo de mestre de Xeografía e Historia no colexio Ferroviario".

Neses anos a actividade literaria de Suso Vila mantívose nun segundo plano pero non cesou. foi cando se animou a escribir en galego e publicou coa editorial Urco varios relatos de literatura fantástica para a serie chamada Contos Estraños.

A portada do libro é una obra de Alan Balzac

Hai un tempo, Suso Vila tiña unha serie de fotos sobre as que pensaba facer unha serie de poemas e montar una exposición, foi tirando dese fío do que ao final saiu Estanque de tormentas.

"Os poemas reflicten un momento, un intre de sensacións, de imaxes e de pensamentos. Eu leo eses poemas e podo ir a ese intre no que os escribín. Gustaríame tamén que levasen ao lector a un punto, que non ten que ser o meu, pero que o trasladasen tamén a unha realidade, a unha vivencia. Esa é a maxia de escribir, comunicarte e conectar dalgún xeito co lector, que para el a túa obra teña un significado, anque non sexa o mesmo que para min como escritor", engade Vila.

O título da obra vén dun dos versos do poemario 'estanque de tormentas dos meus soños', recita o autor, "fai referencia a un mundo omnírico". "O libro está estruturado en dúas partes. En Eros encádranse os poemas máis luminosos e en thánatos varias pezas que escribín un tempo despois da morte do meu pai, que faltou hai seis anos", conta.

A portada tamén ten a súa propia historia. Trátase dunha solarigrafía do solpor durante todo un ano. É unha obra do artista monfortino Alan Balzac, Suso Vila contactou con el porque lle gustou a súa obra e o resultado non puido ser máis gratificante para o autor de Estanque de tormentas.

O libro quedou segundo no certame de poesía Manuel López Ardeiro, pero para Vila o premio é especialmente reconfortante. "Primeiro de todo porque ten pon á vista de máis público, dache unha proxección, pero especialmente porque implica que un xurado concorda contigo, ve en ti unha capacidade para escribir, o cal quere dicir que non estou tolo", comenta Vila.

O autor ten algunha obra máis en carteira, tanto poesía como novela, pero non quere adiantar moito máis. Cada xénero ten para el unhas particularidades: "a poesía é máis inmediata e permite darlle saída a ideas máis abstractas. A novela é un xénero moito máis amplo, permíteche contar moito", conclúe Suso Vila.