Un monfortino, multado con mil euros por no acudir a una mesa electoral

Un vecino de Monforte fue condenado al pago de una multa de 1.080 euros por no haber acudido a la constitución de una mesa electoral para los comicios municipales y europeos celebrados en el mes de mayo de 2019. El hombre era el primer suplente del presidente y no acudió, como manda la legislación, a la constitución de la mesa. Según la sentencia judicial, no justificó su ausencia, de ahí que se iniciase el proceso penal.

A este monfortino el juicio le resultó favorable. Se enfrentaba al pago de una multa consistente a nueve euros diarios por un periodo de un año, lo que arroja una cifra total de 3.285 euros.

Sin embargo, su abogado llegó a aun acuerdo con la fiscalía, por lo que la pena se redujo a pagar solamente seis euros por 180 días, lo que supone esa cantidad de poco más de mil euros que satisfará.