O mozo monfortino David M.C., de 21 anos de idade, detido hai unha semana pola súa presunta relación co asasinato dun profesor xubilado en Vigo e que permanece en prisión provisional desde o pasado venres, volverá comparecer ante o xulgado este xoves, segundo confirmaron fontes xudiciais.

Este veciño de Monforte terá que presentarse novamente ante a autoridade xudicial, xa que o órgano que decretou o seu ingreso en prisión, o xulgado de instrución número 5 de Vigo, se inhibe en favor do xulgado de instrución 4, que estaba de garda no momento dos feitos.

O cambio obriga a unha nova comparecencia, xa que o maxistrado que asume agora a instrución deberá ratificar, se así o considera oportuno, a medida de prisión provisional, comunicada e sen fianza, decretada o pasado venres por un suposto delito de asasinato.

Deste xeito, o investigado terá unha nova oportunidade para pronunciarse xa que, na súa primeira comparecencia, acolleuse ao seu dereito a non declarar (igualmente, na Comisaría de Vigo, tamén optou por gardar silencio). A causa segue baixo segredo de sumario.

INVESTIGACIÓN DAS COMPRAS. Mentres, a Policía Nacional segue avanzando nas pescudas para esclarecer as circunstancias nas que morreu o profesor xubilado Benito T.S., de 69 anos de idade, que apareceu degolado na súa vivenda da Rúa Arenal de Vigo o pasado 4 de xaneiro e, entre outras xestións, investiga os gastos que realizou neses días o único detido por este crime, utilizando un´has tarxetas de crédito e documentación da vítima.

Segundo explicaron a Europa Press fontes coñecedoras da investigación, o mozo realizou varios gastos, algúns elevados, con esas tarxetas, e investígase se, entre as compras, podería estar a adquisición de dous vehículos de segunda man. As mesmas fontes sinalaron que David M.C. ten antecedentes policiais por estafa e foi denunciado en varios puntos de España.

DETENCIÓN. A detención de David M.C. produciuse o pasado 4 de xaneiro despois de que a Garda Civil interceptase o vehículo que conducía na AP-53, no termo municipal de Silleda. O que era un simple control de tráfico acabou en detención, xa que o mozo tiña no seu poder documentación e tearxetas dun veciño de Vigo, do que dixo que era familiar, pero os axentes comprobaron que non era así, e descubriron que, no maleteiro do vehículo, levaba efectos comprados supostamente con esas tarxetas.

A Garda Civil púxose en contacto con Policía Nacional e Policía Local de Vigo que, após contactar á súa vez cun familiar de Benito T.S., accederon ao seu domicilio, onde atoparon o seu cadáver. As primeiras hipóteses apuntan a que o home, que presentaba un corte profundo no pescozo, outros no peito e golpes na cabeza, podería levar morto varios días.

O mozo detido foi trasladado o mércores desde a Comandancia de Pontevedra á Comisaría de Vigo e, desde alí (onde se negou a prestar declaración), xa o venres, foi posto a disposición do xulgado de instrución número 5 da cidade, que decretou o seu ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza, investigado por un suposto delito de asasinato.