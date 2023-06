Un monfortino de 53 años se prepara para ser Míster Royal Sénior España

Se llama Miguel Ángel Vázquez, tiene 53 años y en octubre será el candidato de Galicia a Míster Royal Sénior España, en Gijón. Este monfortino residente en Vigo, "enamorado" de su ciudad natal, lleva desde los 18 años dedicado al mundo de la moda, aunque no participaba en un certamen de este estilo desde 2001, cuando lo nombraron Míster España Internacional y salió elegido en India como el tercero con el mejor físico del mundo.

Su palmarés está ahí y se dice pronto. Su regreso a las pasarelas, 22 años después, ha supuesto la victoria en la fase autonómica de un concurso, el Royal Spain Sénior, reservado a personas de entre 40 y 60 años de edad. En ese rango se encuentra Miguel Ángel, que ahora debe prepararse para reinar en España.

"Ahora los diseñadores son mucho más inclusivos y es normal, porque todos vestimos. Por eso los concursos se abren a mayores, a personas transgénero... Decidí presentarme y tuve la suerte de que me eligieron", indica Miguel Ángel Vázquez.

Para él, lo de desfilar no es nuevo. Todo lo contrario. Su agenda está apretada y cargada de eventos, de los que forma parte tanto como modelo como de organizador. En la propia Monforte suele encargarse de llevar a cabo los desfiles de moda que celebra el Centro Comercial Urbano (CCU) para promocionar la ropa de los negocios de proximidad asociados.

A pesar de sus más de 20 años fuera de los concursos, Miguel Ángel, natural del barrio de Carude, ha demostrado estar en forma. Al mismo certamen se presentaron otras 26 personas de edades similares a la suya.

Comienzos

Miguel Ángel Vázquez hizo sus primeros pinitos con el modelaje de la mano de su hermana. Con 18 años tuvo su primer trabajo profesional, al participar en Vigo en un desfile para Adolfo Domínguez. Más tarde se inscribió en una agencia y, a partir de ahí, comenzaron a lloverle las posibilidades, hasta acabar siendo Míster España Internacional y su cuerpo, el tercero mejor del mundo en 2001.

Esa labor la ha compaginado con los trabajos de relaciones públicas, entrenador personal e instructor deportivo en Vigo. El deporte es, según dice, parte indispensable de su vida. Practicó taekwondo y ballet clásico y ahora imparte clases en un gimnasio, donde pasa muchas horas, unas seis cada día.

"Me pagan por un trabajo que me ayuda a cuidarme", afirma el modelo monfortino. En algunas de las sesiones físicas en las que instruye "solo dirijo, sin ejecutar los ejercicios, pero en otras aprovecho para integrarme con el grupo y entrenarme intensamente, lo que pueden ser cuatro horas diarias", señala.

Acerca de Monforte, asegura ir siempre que puede y lo hace a menudo, porque en la ciudad del río Cabe están su casa y su familia. "Acudo tanto por trabajo, cuando tengo eventos allí, como por placer", concluye Miguel Ángel Vázquez.

Personal

"Como bien, pero soy de buen diente"

Además del deporte, que Miguel Ángel Vázquez considera "básico", la clave para una buena carrera como modelo es la alimentación. "Como bien y sigo una dieta, pero soy de buen diente. De vez en cuando viene bien un placer. Me gusta el dulce más de lo que debería, por ejemplo", destaca. En su caso tiene suerte. "Mi vida es el deporte y eso me permite eliminar calorías", indica.



Consejos

Otro factor fundamental para él es la actitud. "Mi mente siempre va por detrás de mi cuerpo en edad", explica. Reconoce que influye mucho la genética, pero también una buena mentalidad. "No hay que dejarse, porque cuerpo solo hay uno", dice.