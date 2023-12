Una monfortina llegó a la cumbre

En Dubái (Emiratos Árabes Unidos) se celebró entre los pasados día 1 y 10 la última edición, la número 28, de la Conferencia de las Partes, más conocida como COP, de la Onu. Son cumbres sobre el clima que cuentan con la participación de numerosos líderes mundiales. En esta ocasión, allí se encontraba también una monfortina, María Díaz.

Fue contratada por una empresa como intérprete de conferencia. Su trabajo consistió, básicamente, en traducir al español las palabras en inglés que decían algunos de los ponentes. En la selecta lista había nombres como los del rey Carlos III del Reino Unido, Emmanuel Macron, Lula da Silva, Bill Gates, Ursula von der Leyen, Kamala Harris, Teresa Ribera, María Neira o Hillary Clinton.

"A época na que vivín en Francia celebrouse en París a COP 21 e fun coma asistente. Era un soño da carreira, quería traballar nun cumio coma este", señala María, quien pasa unos días en Monforte antes de regresar a Madrid, donde reside y trabaja como autónoma. Antes, estudió Traducción e Interpetación en Salamanca.

"Comecei a investigar como podía facer para traballar na COP 28 de Dubái e, como é habitual, a resposta atopeina en Linkedin, onde din cunha persoa organizadora que buscaba intérpretes", relata la profesional. Sus caminos se cruzaron con los de una empresa de servicios lingüísticos, contratada para hacer labores de traducción durante la cumbre.

El 28 de noviembre salió su avión de Madrid. Estuvo en uno de los siete emiratos que conforman el citado país de la península arábiga hasta el pasado día 13.

Experiencia. En Dubái, María y sus compañeros hacían turnos de 20 minutos o media hora para realizar traducciones simultáneas. Eran jornadas largas y la labor es muy intensa, por lo que convenía descansar y oxigenarse cada cierto tiempo. Eso sí, siempre ayudando a la persona encargada de interpretar en cada ponencia, sobre todo para apuntar datos o cifras.

"Cada tradutor ten o seu truco. Hai certa creatividade á hora de desenvolver o traballo. Por exemplo, cando estás escribindo para traducir despois, a palabra 'país' é habitual representala co debuxo dun cadrado", explica.

María se situaba en una cabina con consola, micrófonos y diferentes botones en función del idioma. Tenía que traducir casi siempre del inglés, pero también trabajó con francés y portugués. "É imprecindible facer unha escoita moi activa e ter rapidez á hora de tomar notas", indica.

María Díaz dijo haberse enamorado de la que hoy es una de sus profesiones, no la única, durante la carrera universitaria. "Ao final a vida lévate por distintos camiños. Durante seis ou sete anos fun profesora", concluye.

Claves: constante formación y Erasmus

María Díaz apunta varias claves para dedicase a su sector. Uno de ellos es la formación constante y el aprendizaje continuo. También recomienda a los jóvenes que quieran estudiar idiomas que aprovechen la gran oportunidad que suponen las becas Erasmus. "Eu pasei seis meses en Mánchester e outros tantos en Bruxelas. É moi importante entrar en contacto coa lingua e a cultura a través da xente que a fala e a vive diariamente", comenta.



Objetivos



La intérprete monfortina opina que hay que marcárselos e ir poco a poco cumpliéndolos. "Cando vivín en París fun auxiliar de conversa nun instituto e decidín alí sacar dous títulos. Co portugués, que había tempo que non o tocaba, aproveitei a conexión co galego para mellorar", describe.



Real Madrid



Otro de sus trabajos es enseñar español a extranjeros en Madrid. A través de una empresa muy relacionada con el club madridista ha ejercido como profesora para futbolistas del primer equipo, la cantera y el conjunto femenino procedentes de otros países para que aprendan a desenvolverse en un nuevo idioma.