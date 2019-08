Una monfortina lidera un proyecto para montar una radio en pleno Amazonas

Fátima Donado es una joven periodista monfortina que en unas semanas dejará su trabajo en la productora de Ana Pastor en Madrid para embarcarse en un proyecto que busca dotar de una radio a un pueblo ubicado en pleno Amazonas, en Perú. Se irá el 7 de octubre, sin una fecha marcada para regresar. "No me he puesto ningún plazo. El modo de trabajar se basará en el ensayo, el error y el cambio", declara.

Fátima pasa unos días de vacaciones en su Monforte natal antes de desplazarse a Perú, donde se encuentra Santa Clara del Ojeal. Se trata de una población tan aislada que sus 900 habitantes solo pueden ir a la ciudad más cercana cruzando el río Amazonas en bote, no disponen de agua potable y apenas cuentan con tres horas diarias de suministro eléctrico.

Por si fuera poco, la vegetación en sus alrededores es muy amplia y eso les impide recibir señales radiofónicas en condiciones. Los pocos vecinos que tienen transistores, relata la periodista, solo son capaces de sintonizar emisoras musicales. Ni siquiera pueden oír los informativos.

Ese será el primer objetivo de Fátima en Perú: instalar una radio comunal que, en principio, dirigirá a ella con el fin de que en el futuro sean los habitantes de Santa Clara los que la coordinen. La joven monfortina ha puesto a este proyecto el nombre de AmazOndas, que colabora con otro plan social desarrollado en este mismo lugar.

"Todo surgió a raíz de una conversación en Madrid con las mujeres que crearon Proyecto Iquitos, que lucha por llenar las carencias que convierten a Santa Clara en una población vulnerable", señala Fátima. Los niños son los principales beneficiarios de esta otra acción solidaria. Desde ahora, ambas irán de la mano.

Sin embargo, como toda actividad, AmazOndas necesita financiación para cruzar su particular línea de meta. Para ello, han puesto en marcha una campaña de micromecenazgo, más conocido como "crowdfunding", a través de internet. Cualquier persona interesada en colaborar debe entrar en goteo.cc/amazondas.

PRESUPUESTO. Fátima Donado ha establecido una cantidad mínima de 9.850 euros que ya se ha superado. Con ese dinero comprará grabadoras, auriculares y una mesa de sonido, además de financiar los viajes a la ciudad que haya que hacer para desarrollar los contenidos y aspirar a montar un estudio.

Actualmente, el proyecto dispone de casi 11.500 euros. El sueño es alcanzar los 14.150. En caso de lograrlo, el dinero se aprovechará también para conseguir una emisora FM y que los habitantes de Santa Clara puedan escuchar la radio local desde su casa o puesto de trabajo.

El último gran paso será realizar programas en directo y ofrecerlos al público en formato podcast, para que haya la opción de descargarlos en un ordenador en cualquier parte del mundo. "Primero quiero experimentar junto a la gente y conocer sus inquietudes. Recoger sonidos de la naturaleza o hacer entrevistas para luego emitirlas"», explica Fátima. Esto se hará por medio de unos talleres con los que intentará dar a los vecinos los conocimientos para organizar una radio comunitaria.

Fátima anuncia también que mientras dure el proceso de creación de esta radio se filmará un documental acerca del mismo. La cinta pretende, además, descubrir cómo ha influido en los habitantes el hecho de contar con un medio de comunicación propio. "Queremos fomentar entre la gente el periodismo local, que es el más bonito y del que más se aprende", concluye Fátima.

Para seguirlo. AmazOndas dispone de página web -proyectoamazondas.com- y perfiles en las redes sociales Twitter e Instagram con el nombre @AmazOndas. A través de estas plataformas digitales, Fátima irá informando de cómo avanza su proyecto, con el que colaborarán activamente las impulsoras de Iquitos.