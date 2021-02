La monfortina Julia Otero anuncia que tiene cáncer

La periodista Julia Otero, natural de Monforte, ha anunciado que tiene cáncer. Tras una semana sin estar al frente de Julia en la onda, Otero ha querido comunicar a los oyentes la razón de su falta.

"Hola familia. Hola a todos. Después de una semana he llegado a la conclusión que tenía que compartir con mis oyentes la razón de mi ausencia. El martes pasado en un control rutinario llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de unas células egoístas", afirmó Otero.

"La palabra cáncer da miedo pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días. No es fácil pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues me estoy aplicando el cuento", continuó.

La periodista también señaló que estará durante un tiempo ausente en su programa: "Voy a estar un poquito de tiempo, no mucho, un poco fuera de combate. Unos poquitos meses. Aunque mi oncólogo dice que entre quimio y quimio, me deje de tonterías y que vaya a la radio a daros un poco la tabarra. Y eso es lo que pienso hacer. Y que amenazó con hacerlo en cuanto pueda".

Otero también quiso tener unas palabras de agradecimiento con su equipo: "Doy las gracias a los chicos y chicas de Julia en la onda. Este es un equipo extraordinario en todos los sentidos. Profesionalmente les conocéis. Son muy buenos, pero su fuerte es la categoría humana. Sé que están trabajando muy duro para que las tardes de Onda Cero sean las de siempre, las mejores".

"Yo ahora voy a ser una oyente más. Y me gusta mucho lo que hacen y cómo lo hacen. Es más es que ni me echo de menos. No quiero olvidar a mis jefes de Onda Cero y AtresMedia porque no hay día que no reciba una dosis de mimos y de pensamiento positivo", aseguró.