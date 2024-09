Unha monfortina converte o xeo da Antártida en poema

Patricia Meira (Monforte 1979) presenta este venres (ás 20.30 horas no Casino Ateneo coa libraría Agrasar) o seu terceiro libro 'A Antártida medía 1,72', un texto que xurdiu en tempos de pandemia e no que se mesturan os xéneros da poesía e o teatro.

Explica a autora que na soidade da covid sentiuse "libre para escribir" e o libro foi xurdindo aos poucos. Nos textos tenta levar ao lector "ao frío e ao illamento extremo da Antártida" e aclara tamén que "é a primera vez que fago unha fonda documentación para escribir un libro. Na pandemia soñei coa Antártida e comecei a ler sobre ela, din cun sitio con moitas singularidades, no que se concentra o 90% do xeo do mundo e que é alleo para moita xente. Case que me obsesionei con ela", comenta. "Tiña o lugar antes ca historia", engade.

Ese foi o marco para contar a través dos seus poemas afectos e desafectos, relacións marcadas pola dependencia sibilina nas que un acaba desaparecendo.

Patricia Meira coa súa obra. EP

Na súa poesía, Meira mima ao extremo a técnica. É unha autora que repara moito na "física" das palabras. "Na miña cabeza as palabras teñen texturas", apunta. Neste libro apoiou as súas composicións con textos teatrais para aportar axilidade ao conxunto da obra. "O teatro foi unha boa ferramenta para darlle outra capa á poesía. Foi algo que xurdiu, non estaba pensado porque este tipo de cousas non se forzan", detalla.

A faceta de escritora de teatro non é nova para Patricia Meira. Dentro desta arte actúa e escribe, anque recoñece que é "mellor dramaturga ca actriz. Sempre me vai mellor o que está detrás, o traballo menos exposto. Anque cando decides publicar un libro tamén te mostras", reflexiona.

Espertar ao chegar a Vigo

Asegura a autora monfortina que escribiu dende sempre pero que foi cando chegou e se asentou en Vigo cando espertou de verdade. Anque non por iso se sente máis viguesa. "Son monfortina ao cento por cento e escapo para a cidade do Cabe en canto o traballo o permite", matiza.

Na escritura atopou a confianza da editorial Elvira e publicou as obras poéticas ‘No ahogar pescado ni comerlo sentimentalmente’ e 'Non-Maternidade', ademais da actual sobre a Antártida.

Para Meira escribir, especialmente compoñer, é unha especie de proceso de autosalvación e iso reflictese con moita claridade en 'Non-Maternidade'. Este poemario creouno no momento no que estaba tentando ser nai, un proceso máis complicado do que pode parecer en moitos casos.

O camiño cara a maternidade comporta ás veces dor e desacougo, realidades moi distintas e moi pouco visibilizadas que Patricia Meira amosa a través dos seus poemas.

Actriz e dramaturga

A faceta teatral desta monfortina tamén está consolidada. Xa facía teatro na escola e tampouco comprende a vida sen esta disciplina.

Na actualidade está vinculada ás formacións Fauna 113 e Careco Teatro. Fauna é unha formación vinculada á sala Ártika de Vigo e centrada na representación de obras e espectáculos de certo tamaño. Careco Teatro é un grupo amateur que forman Patricia e outras dúas persoas é que está centrado no microteatro. "Gústame escribir pequenas pezas, gústanme as historias breves, a condensación de imaxes", matiza. "Cando escribo ademais escoito as voces dos meus compañeiros de Careco dicindo o texto que eu estou preparando", conta.

Algo así lle pasou cando preparaba os poemas de 'A Antártida medía 1,72'. Buscaba o xeito de darlle ritmo á obra porque os poemas semellaba que detían o tempo e comezou a escoitar as voces dos seus compañeiros de teatro dicindo frases, así se iniciou esa mestura de textos dramáticos e poemas.

O teatro tamén formará parte da presentación deste venres en Monforte. Os actores de Careco estarán no Casino Ateneo acompañando a Meira para facer unha pequena performance, unha posta en escea do libro. A fórmula xa se utilizou nas presentacións que se realizaron en Vigo e resultaron atractivas para o público. Monforte non será menos.