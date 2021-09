Monforte tiene una sexta calle peatonal en su casco histórico

El alcalde de Monforte y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, acompañado por miembros de su equipo de gobierno local, procedió a la apertura de la sexta calle peatonal de la ciudad, A Calexa, donde el hormigón que existía en la calzada ha sido sustituido por piezas de granito. Esta actuación se suma a otra similar realizada en este entorno del casco histórico de Monforte, ya que el Ayuntamiento intervino en la Rúa Armando Cotarelo, donde el libro Record Guinness ubica la casa más estrecha del mundo.

Son dos vías que se suman a la pequeña lista de peatonales existente en la ciudad, compuesta hasta ahora por otras cuatro (Doutor Teijeiro, Comercio, Cardenal y Hermida Balado), así como la Praza de España. El regidor monfortino recordó que A Calexa forma parte de la ruta Caminos de Sefarad, del entorno medieval judío.

Es estrecha y siempre estaba llena de coches a pesar de no tener salida. La solución ha sido renovar todo su firme y eliminar barreras arquitectónicas. Este plan incluyó la renovación de los 55 pasos de la escalinata de la parte final de la calle, desde la que se accede a la iglesia de Santo Domingo, conocida como A Régoa, y el adecentamiento de las actuales barandillas.

José Tome señaló que la apertura de esta calle sirvió "para colocar, no inicio da rúa, no entronque coa Rúa do Comercio, unha placa de granito na que se gravou cunha dedicatoria en lembranza de Consuelo Alonso, persoa que o Concello homenaxeou recentemente por ser represaliada inxustamente durante a Guerra Civil e que viviu nesta rúa".

A las actuaciones realizadas en A Calexa y Armando Cotarelo hay que sumar la llevada cabo en la Praza Doutor Goyanes, donde el Ayuntamiento dejó un amplio espacio diáfano en el que pretende colocar mobiliario urbano para darle cierto empaque al entorno de la futura oficina de información al peregrino.