Monforte no tendrá fiestas mayores pero sí actos de "pequeno formato"

El alcalde monfortino, José Tomé Roca, reconoció en una junta de portavoces del pleno municipal "a enorme complexidade" que hay para celebrar las fiestas patronales, las que tienen lugar entre los días 11 y 16 de agosto. El regidor indicó que existen "significativas dificultades" para garantizar la seguridad sanitaria de vecinos y posibles visitantes con el actual formato de los festejos, sobre todo en lo relativo a los conciertos musicales que tienen lugar en la explanada de A Compañía y que reúnen todos los años a miles de personas.

José Tomé dijo hablar desde la cautela. Al respecto, manifestó que habrá qué ver cómo evoluciona la pandemia hasta esas fechas, pero a pesar de que esta se refrene no cree apropiado organizar actos multitudinarios.

Por ello, José Tomé indicó que trabaja con su equipo de gobierno en el diseño de alternativas, que podían pasar por un incremento de las actividades culturales y musicales de pequeño formato, como las que todos los años forman parte del llamado Verán Cultural, que se prolonga de julio a septiembre.

José Tomé habló de la importancia de actividades para relanzar la hostelería y el comercio

Con ellas, cree Tomé, "poderíamos promocionar desde o punto de vista turístico a nosa cidade e, por extensión, a Ribeira Sacra. Penso que tanto a hostalería como o comercio verían do seu agrado un programa así". Y es que, subrayó, "faremos todo o que esté nas mans do equipo de goberno para favorecer o noso pequeño comercio e os establecementos hostaleiros, pois son os alicerces da nosa economía". De hecho, buena parte de una partida de 1,4 millones de euros han sido destinados a apoyar a las pequeñas y medianas empresas del municipio.

OTRAS FIESTAS. Tomé ha pensando que la Feira Medieval que tenía que haberse celebrado en Semana Santa se puede trasladar a finales de este año si el Covid-19 da un respiro.

Asimismo, cree que el Festival do Viño da Ribeira Sacra programado para julio también debería trasladarse a finales de año. "Falarei cos adegueiros para buscar unha data alternativa", indicó.

Esperta decidió abandonar la junta de portavoces

La edil de Esperta Monforte, Maribel García, abandonó la junta de portavoces por no estar de acuerdo con las formas mostradas por el alcalde. Al respecto, señaló que aunque haya un plan bautizado ‘Reactiva’ es preciso elaborar un diagnóstico "escoitando aos sectores implicados. É preciso convocar a representantes de sectores sociais, económicos, culturais para escoitar e avanzar no diagnóstico da situación e recoller as súas aportacións", declaró García.

Otras opiniones

PP y BNG sí continuaron en la reunión y pusieron sobre la mesa todas sus dudas y la necesidad de mantener convocatorias como la Feira Medieval. La portavoz popular exigió a Tomé que "deje de gobernar por decreto", ya que desde la crisis ha emitido un total de 18.